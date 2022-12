Kayseri Kocasinan'ın milli 'Kahraman'ı

Kocasinan Belediyesi Spor Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 30.İnternational Table Tennis Transalpine Tropy&Mediterranean Cup 2022'de tarih yazdıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başarıdan dolayı Kenan Eren Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü’nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 6-9 Aralık 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Biella kentinde yapılan 30.İnternational Table Tennis Transalpine Tropy&Mediterranean Cup 2022 turnuvasına damga vurdu. Müsabakalarda hem takım hem de ferdiler kategorisinde üçüncü olan Kenan Eren Kahraman, Kayseri’yi ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.

Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında başarı ile temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek; “Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde bir başarı ortaya çıkmışsa mutluluk bambaşka oluyor. Belediye olarak sahada vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretme noktasında gayret ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz. Bir yandan da spora merakı olan ve spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Spora, büyük önem ve değer veriyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın gelecekleri aydınlık olsun ” ifadelerini kullandı.