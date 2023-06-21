Kayseri Kocasinan'ın Avrupa 'Kahraman'ı

Kayseri Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, U13 Avrupa Şampiyonasının Ferdi müsabakasında Avrupa Üçüncüsü olurken, U13 Milli Takım olarak ise tarihte bir ilki başararak, Avrupa Şampiyonu oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 14-18 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen U13 Avrupa Şampiyonasının Ferdi Maçlarında Avrupa Üçüncüsü oldu. Aynı zamanda U13 Milli Takım sporcusu olan Kahraman, Milli Takım olarak finalde İtalya’yı 3-0 yenip, Avrupa Şampiyonu oldu. Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Hem Kayseri’mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur Kaynağı olan Kenan Eren Kahraman’ı kutluyorum. Onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım ve kulübümüzün Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.