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Kayseri Kocasinan başarılı sporcuları ödüllendirdi

SPOR 04.05.2023, 09:15
Kayseri Kocasinan başarılı sporcuları ödüllendirdi

Kocasinan Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden sporcuları ve onları yetiştiren antrenörler için düzenlediği ödül töreni,  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
25 sporcu ve 9 antrenöre toplam 45 altının verildiği programda konuşan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm sporcularla gurur duyduklarını ve gençleri, Büyük ve Güçlü Türkiye’ye hazırlamak için yoğun gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde Barbaros Mahallesi’ndeki Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı  Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Adayı Hüseyin Cahit Özden, Deniz Mustafa Çağan ve Hüseyin Okandan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri,  muhtarlar, bölge sakinleri, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Programda Kocasinan masa tenisi sporcusu Ayten Ceren Kahraman (13) ile masa tenisi oynayan Bakan Akar, sergilediği performansla göz doldurdu.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin büyük ve güçlü olması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek; “Her alanda yatırım yapıyoruz ama bunların en önemlisi gençlere olan yatırımdır. Bizim ümidimiz, geleceğimiz, gençlerimizdir. Gençlerimizin çok çalışması gerekiyor. Gençlerimizin ruhen, fiziken ve bedenen güçlü olabilmesi için her alanda gayret gösteriliyor. Devletimiz ve belediyelerimiz imkânlarını seferber edip, gençlerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması için gayret ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu konuda spor çok önemlidir. Gençleri, spora yönlendirerek, kötü alışkanlık ve kötü arkadaşlardan uzak durmasını sağlar. Bu fırsatları, gençlerimizin iyi değerlendirmesi gerekiyor. Gençlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, onları destekleyen belediyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan Belediyesi olarak geleceğin yıldızlarına büyük değer verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise;  “Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında insana hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Şehrin merkezinde en büyük yüz ölçüme sahip olan Kocasinan, bütün alt yapı hizmetlerinin karşılanmış olduğu bir ilçedir. Biz biliyoruz ki; yaratılmışın en şereflisi olan Eşref-ı Mahlûk olan insana hizmet ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefi içerisinde insanı en mutlu bir şekilde yaşayabilmesinin gayreti içerisindeyiz ”ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Akar ve Başkan Çolakbayrakdar, sporcuları ve onları yetiştiren antrenörleri tebrik ederek, elde etmiş oldukları derecelere göre tam altınla ödüllendirdi.

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