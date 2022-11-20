Kayseri Kick Boks şampiyonuna Büyükkılıç'tan tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğu elde eden Hayriye Türksoy Hançer’i tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, yetiştirdiği sporcularla ses getirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Antalya’da Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından düzenlenen ve 39 ülkeden bin 500 sporcu ile antrenörün katıldığı Büyükler ve Masterlar Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda 48 kg full contack kategorisinde şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hayriye Türksoy Hançer, altın madalyanın ve kupanın sahibi oldu.

“BİZLERİ GURURLANDIRIYOR”

Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda birincilik elde ederek şampiyon olan Büyükşehir Spor A.Ş. sporcusu Hançer’in bu başarısının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı D. Memduh Büyükkılıç, “Sporcularımız uzun ve yorucu çalışmalarının karşılığını alıyor, hemen her kulvarda şampiyon oluyor. Müsabakalarda kimisi birinci, kimisi ikinci kimisi de üçüncülük kazanarak derece elde ediyor. Şehrimizin, ülkemizin adını duyuruyor, bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu da bizim her zaman olduğu gibi göğsümüzü kabartıyor, gururlandırıyor. Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda Hayriye Türksoy Hançer sporcumuz da bunlardan birisi olmuştur. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerinde bulundu.