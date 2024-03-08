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Kayseri için önemli etkinliğe coşkulu açılış

SPOR 08.03.2024, 18:14
Kayseri için önemli etkinliğe coşkulu açılış

Yüzbinleri ağırlayacak Dünya Snowcross Şampiyonası, İSTİKBAL SNX TÜRKİYE ve aynı anda yapılacak Erciyes KışFest açılış seremonisiyle start aldı.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası’nın 2024 sezonu Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi Erciyes’te başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşecek İstikbal SNX TÜRKİYE’nin yanı sıra Erciyes KışFest de açıldı.

İstikbal SNX TÜRKİYE Açılış Seremonisi’nde konuşan TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Erciyes çok büyük özellikleri barındıran bir bölge. Belediye başkanlarımızın yaptığı yatırım ve gerçekleştirdiği projelerle çok daha önemli hale geldi. Kayseri için ayrı bir iftihar kaynağı. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonasıyla çok daha önem kazanacak. Hem ülkemiz için hem dünya için yeni merkez olacak. Bu yarışmalar insanları birleştiren, kardeşliği, barışı, huzuru sağlıyor. Bu yönüyle bizim için ayrı bir önemi var.” şeklinde konuştu.

KAYSERİ MARKASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK

Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi’nin Kayseri’ye kazandırarak binlerce fayda sağlandığını belirterek, konuşmasını “Kayseri markasının Erciyes ile beraber tüm dünyada tanınmasına ve bilinmesine ve 82 ülkede önemli televizyon ve spor kanalları tarafından verilecek. Böylece Kayseri markasının daha çok bilinmesine neden olacak bu organizasyondan dolayı mutluyuz” diyerek tamamladı.

Yurtiçi ve yurtdışından gelen herkese hoş geldiniz diyerek konuşmasına başlayan Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizi şehrimizi sadece burada yaşayanlar değil, sporuyla, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle ve en önemlisi kreatif – inovatif insanıyla, yatırımcısıyla paylaşmak için önemli bir etkinlik. Bembeyaz gelinliğe bürünen Erciyesimizde daha çok zaman geçirmeye davet ediyorum.” dedi.

ERCİYES SNX’İN AYRILMAZ PARÇASI OLACAK

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Snowcross Temsilcisi Isa Ismaeel Alawadhi, SNX sezonunu Kayseri’de açmaktan çok mutlu olduklarını ve her yıl Erciyes’i yarışmanın ayrılmaz parçası olarak görmeyi istediklerini söyleyerek, tüm yarışmacılara başarı diledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, İstikbal SNX Türkiye’nin her aşamasında Kayseri’nin valisinden belediye başkanına, milletvekillerinden tüm yetkililerine kadar büyük emekleri olduğuna işaret etti.

TELEVİZYONLARDAN BÜYÜK İLGİ

İstikbal SNX TÜRKİYE, 3 milyara yakın kişinin yaşadığı dünyanın bir çok yerinde canlı yayınlanacak. Türkiye’de ise, TRT SPOR YILDIZ’ın yanında hafta sonu bir festival havasında gerçekleşecek yarışlar Cumartesi 15.00, Pazar ise 14.00’ten itibaren D-Smart 82. Kanal Spor Smart 2 ve D-Smart GO’dan naklen yayınlanacak. Bununla birlikte SportsTV’de canlı yayınlarla heyecanı aktaracak.

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