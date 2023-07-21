Kayseri Hacılar Erciyesspor'da imzalar atıldı

Kayseri'nin Hacılar Erciyesspor, anlaşmaya vardığı futbolcularla sözleşme imzaladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor yeni sezonda hedef yükseltti. 2023 – 2024 sezonunda kalıcı bir kulüp olmak ardından da şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertli kulüp bu doğrultuda anlaşmaya vardığı teknik kadro ve 15 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Sarı Lacivertli kulüp antrenör olarak Emin Altındağ ile el sıkışırken teknik kadroda, Hacı Ahmet Akkaya, Mustafa Öztaş, İsmail Karakuş ve Seyit Demir ile anlaştı. Yeni sezonda hedef yükselten kulüp bu doğrultuda Dursun Erdem Yıldız, Melih Faruk Demir, Yasin atıcı, Fazlı Güner, Aytaç Aydoğdu, Mehmet Tatlı, Mustafa İlkay Kartal, Bora Barlas, Yunus Öztürk, Batuhan Hidayetoğlu, Eray tokat, Volkan Bedel, Emre Gürbüz, Tuncay Kara ve Batuhan Kaya ile sözleşme imzaladı.

Yeni transferlerle takıma güç kattıklarını belirten Sarı Lacivertli takımın Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu yaptığı açıklamada; “Hacılar Erciyesspor kulübü olarak bu sene sezon açılışı öncesi sporcularımızla sözleşmelerimizi yaptık. İnşallah geçen seneki sezondan daha iyi bir sezon geçiririz. Bu anlaşma dönemi süreci içerisinde başta Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan olmak üzere bütün yönetim kurulu arkadaşlarım adına özverili bir çalışma yürüttük, çalışmamızın da karşılığını aldık. Takımımızın iskeletini koruduk, yeni takviyeler yaptık, bundan sonra da takviyelerimiz devam edecek. İnşallah Hacılar Erciyesspor’a yakışır hem futbol oynamayı hem de taraftarımıza güzel bir futbol izletmeyi düşünüyoruz. Yine kulübümüz gurubumuzda iddialı takımlar arasında olacak. İnşallah takımımızı yakıştığı yere getireceğiz ”dedi.