Kayseri dinamiklerinden Mondihome Kayserispor'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte transfer tahtası açılan, şehrin marka değeri, Mondihome Kayserispor’u ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de, Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor’da transfer yasağının kalkmasının sevinci yaşanırken, bu zamana kadar sarı kırmızılı takımı hiç yalnız bırakmayan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine soluğu tesislerde aldı.

Tesislerde, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetimi, teknik heyet ve futbolcular ile bir araya gelen Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Gaziantep Futbol Kulübü maçında takıma başarılar diledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, “Kulüp başkanımızın omuzlarında çok büyük bir yük vardı. Çoğu zaman nasıl sıkıntılar çektiğine şahidim, gecenin 2’sinde Memduh başkanı, beni, Özhaseki bakanımızı aradığını, bununla ilgili çare bulmak istediğine bizzat şahidim. Bugün en çok sevindiğim konulardan birisi Kayserililerin kızıl elması olan transfer tahtası yasağının kaldırılması ile yönetimin emeklerinin boşa gitmemiş olmasından dolayı ayrıca çok mutluyum” dedi.

“BÜYÜKKILIÇ’IN KAYSERİ VALİSİ OLARAK NASIL MÜCADELE ETTİĞİNİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM”

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın nasıl mücadele ettiğini gözleriyle gördüğünü vurgulayan Vali Çiçek, şunları söyledi: “Mehmet Özhaseki bakanımıza, onursal başkanımıza minnet borçluyuz. Her dosya ile bire bir ilgilendi, çok büyük mücadele verdi, bize liderlik etti, teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın da Kayseri Valisi olarak nasıl mücadele ettiğini gözlerimle gördüm. Nasıl eli taşın altına konulur, şehri nasıl sevince boğmak için, Büyükşehir Belediyesi nasıl dertlenir gözlerimle şahit oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Eğer olmasaydı tahtayı açamazdık.”

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BU İŞİN LOKOMOTİFİ OLMASI GEREKİYORDU”

Çiçek, Büyükşehir Belediyesi’nin bu işin lokomotifi olduğuna dikkat çekerek, “Memduh Büyükkılıç başkanımız da açık yüreklilikle söyleyeyim, bir ara pes edeceğini düşündüm, yük çok ağırdı. Büyükşehir Belediyesi bu işin lokomotifi olması gerekiyordu ama hiç pes etmedi. O imanlı tarafıyla bu işi çözeceğiz diyerek bu işin içinde oldu. Kayseri Valisi olarak biz de bu ekibin parçası olmaktan dolayı çok büyük onur duyduk. Cenab-ı Allah bugün bu mutluluğu bize nasip etti” diye konuştu.

Vali Çiçek, emeği geçen Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un yanı sıra Erciyes Anadolu Holding başta olmak üzere tüm sponsorlara da tek tek teşekkür etti.

“GERÇEKTEN GÖZLERİMİZİN İÇİ GÜLÜYOR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise “Bugün gerçekten gözlerimizin içi gülüyor, sevinçliyiz, mutluyuz” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, “Başta Özhaseki bakanımız, Baki milletvekilimiz, değerli Valimiz, başkanımız ve yönetimi olmak üzere neler yapılabileceğini gördük, gösterdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun, hep beraber bir olalım, Kapalı Kalemiz başta olmak üzere taraftarımızla birlikte hep beraber yol alalım” ifadelerini kullandı.

“MEMDUH BAŞKAN, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ, GURURUMUZ”

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da, ilk teşekkürü Kapalı Kale ve ekibine yaparak, “Kıymetli bir valimiz, Memduh başkan, benim uzun yıllar ailecek ağabeyimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, gururumuz, her şeyden öte bu şehrin Mehmet Özhaseki gibi bir bakanı var, onu çok seviyoruz, iyi ki var. Hepiniz çok güzel hizmetler yapıyorsunuz, Memduh ağabeyim uzun yıllardır bu şehre hizmet ediyor. Baki vekilimizi nasıl anmayalım. Dün çocuğu ameliyat oluyor, kulüpte benim yanımda duruyor” diyerek, emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti.