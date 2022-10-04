Kayseri'de yarı maraton heyecanı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun Tanıtım Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tarihi Kayseri Kalesi içerisinde gerçekleşen tanıtım toplantısına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, paydaşlar, daire başkanları ve sporcular katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Spor A.Ş. tarafından hazırlanan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Koreografisi izletildi.

Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Öncelikle böyle anlamlı bir çalışmaya vermiş olduğunuz destekten dolayı özelde basınımıza, buna sahip çıkan şehrimize, bizlere her zaman katkısını esirgemeyen federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uluslararası boyutta yapılan bu çalışmanın daha da geliştirilerek devamını sağlayacak çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Sayın valimizle dayanışma içerisinde daha fazlasını yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri denilince 6 bin yıllık geçmişi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehrin akla geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimizin adeta gerdanlığı olan, Roma, Bizans döneminden bugünlere kadar gelen gururumuz olan kalemizde bulunuyoruz. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet boyutu var. Değişik yerlerde, değişik eserleri, medeniyetlerin izlerini görebilirsiniz. Son süreçte İncesu’muzun Örenşehir bölgesinde Büyükşehir Belediyemizin Kültür Bakanlığımız ile işbirliğinde yapmış olduğu kazılarda çıkan mozaikler yüz akımız, Kayseri’mizin gururu olacak. Sayın valimizle birlikte inşallah bu çalışmamızın Kayseri’mizi ön plana çıkaracak en önemli çalışmalardan birisi olacağını paylaşmak istiyorum. Kültepe Kaniş-Karum diyoruz, 6 bin yıllık ticari geçmiş diyoruz, genlerimize işlemiş diyoruz.”

Ticaretin ve endüstrinin merkezi olan bu güzel şehirde aynı zamanda turizmin, özelde de sporun merkezi yapma yönündeki çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Özhaseki bakanımızın kulaklarını çınlatarak sözlerime devam etmek istiyorum. Kayseri’mizin gururu olan Erciyes Kayak Merkezi uluslararası boyutta yüz akımız olan projedir. Malumunuz yırt dışındaki görüşmelerimizde, nereye gittiysek ilk konuşulan Erciyes Kayak Merkezi oldu. Uluslararası standartta 19 mekanik tesisi, 40 kayak pisti, 130 kilometreden fazla pist uzunluğu ile yapılmış bir eser. Bu eseri daha da taçlandırmak amacıyla, sporun merkezi haline getirmek için Yüksek İrtifa Merkezi haline getirdik” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, kentte spor alanında yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı:

“Yüksek İrtifa Merkezi’ni hayata geçirdik, önümüzdeki sezon 8 saha, spor salonu ve yüzme havuzu ile süreci devam ettireceğiz. Bu çalışmalarla yüksek irtifa olarak bir doktor gözüyle gerek bireysel gerekse grup sporlarının merkezi haline getireceğiz. Kapadokya bölgesindeyiz, Kapadokya’nın açılan kapısı olan değişik yerlerdeki turizm çalışmalarımızı takip ediyorsunuz. Bu çalışmaların yanı sıra sporun merkezi haline gelme yönündeki gayretlerimizle şehrimize ata sporlarımızın, geleneksel sporlarımızın merkezi haline gelen binicilik ve okçuluk tesisimizi hayata geçirmiştik. Burada yapılan çalışmalarla milli sporcularımızın da kamp yaptığı Kayseri’deki bu önemli merkez, aranan bir konuma dönüşmüştür. Spor A.Ş.’mizin okullarda yaptıkları etkinliklerle tam 20 bin yavrumuza 3 dönem halinde gerekli sportif çalışmaları yaptık. Başta kayak olmak üzere uluslararası bisiklet yol müsabakaları gibi sportif etkinliklere de ev sahipliği yapmaktayız. Doğa kamplarına halkımızın gösterdiği ilgiyi göz ardı edemeyiz. 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki değişik spor etkinliklerine fırsat verecek çalışmalarımız hızla devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle milleti bahçemiz hayata geçmiş olacak. Kayseri’mizde ilklere imza atmak suretiyle plaj voleybolu ve futbolunu da başlatmış bulunuyoruz. Tenis severler için iki ayrı tenis kortumuzu hizmete açtık, tenis kurslarımız da dolu dolu geçiyor.”

BÜYÜKKILIÇ: “BİZ HAZIRIZ, KAYSERİ HAZIR”

9 Ekim’de gerçekleşecek yarı maratona tüm Kayserilileri davet eden Başkan Büyükkılıç, “Bir maratondan daha fazla sloganı ile yola çıktık, 150 yılda 150 proje kapsamında düzenliyoruz, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun 9 Ekim’de yapılacağını paylaştık, uluslararası boyutta bir önem arz ettiğini, şehrimize renk kattığının farkındayız. 21K, 10K ve halk koşusu şeklinde olan maratonda bizler de bizzat katılmak suretiyle bu yarışta yer alacağız. Sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hazırız, Kayseri’miz hazır, bu çalışmada 9 Ekim Pazar günü Kayserili hemşehrilerimizi bekliyoruz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK’TEN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a her yaş grubuna dokunduğu için teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde dün muhteşem bir gece yaşadık. Yaşlılar Haftası münasebetiyle büyüklerimizin yer aldığı harika bir tiyatro oyunu arkasından muhteşem bir konser dinledik. Büyükşehir Belediyemizin yaşlılarımıza gösterdiği ilgi beni çok mutlu etmişti. Bugün de yaşlılarımızdan sonra halk koşusuyla halkımızın tamamına, gençler başta olmak üzere her yaş grubuna dokunduğu için Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Çiçek, heyecanla bu organizasyonu beklediğini sözlerine ekledi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da, yarı maratonlar ve maratonların Türkiye’de 130’a ulaştığını ve her ilde olduğunu ifade etti. Kayseri’nin atletizmdeki özelliği ile ilgili konuşan Çintimar, “Atletizm milli takımının yaklaşık 125 olimpik sporcusu var, bu sporculardan 6’sı Kayseri’ye ait. Bu yıl yapılan uluslararası yarışmalarında 4 Balkan Şampiyonluğu, Balkan ikincilikleri, üçüncülükleri, en son yarışta da Ramazan Baştuğ çocuğumuz tarihimizde ilk defa 5 bin metrede ikinci olarak gümüş madalya ile ilimizi, ülkemizi, milli takımımızı temsil etti” dedi.

TOPLAM 384 BİN LİRA ÖDÜL

Başkan Çintimar, 9 Ekim Pazar günü gerçekleşecek yarışta hep beraber burada olacaklarını ifade ederken, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş ise sunduğu imkânlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz maratonun, Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliğini yapmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. İnşallah bu yılda 3 farklı parkurdan oluşan koşu sistematiğimiz olacak. Geçen yıl olduğu gibi inşallah bu yılda yine binlerle anılan yarı maratona imza atmayı planlıyoruz. Bize bu imkânları verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu yıl maratonumuza 6 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz inşallah. 384 bin lira ödülümüz mevcut. Halk koşusunda ise açıklayacağımız sürpriz ödüller olacaktır” ifadelerini kullandı.

Maraton’u ‘çok güzel bir program, çok güzel bir organizasyon’ olarak niteleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdür Ali İhsan Kabakcı ise “Kadim bir medeniyete ev sahipliği yapan şehrimizde geçen yıl itibariyle başlayan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’ndan spor şehir olan Kayseri’mizde gerçekten çok güzel bir program, çok güzel bir organizasyon. Gerçekten önemli bir altyapı ve güzel bir organizasyon ile gerçekleşen bir yarı maraton. Bir maratondan daha fazlası tabi ki” diyerek çok daha farklı organizasyonları Valilik ve Büyükşehir destekleri ile gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Toplantının sonunda sponsorlara yarı maratona desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edilirken, özel hazırlanan koşucu tişörtleri, çanta, kupa ve madalya da tanıtıldı.

15 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILACAK

‘Erciyes’ temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na Türkiye’nin dört bir yanından 6 bin Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcu katılım sağlayacak. ‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak.