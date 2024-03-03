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Kayseri'de voleybol coşkusu son buldu

SPOR 03.03.2024, 09:00
Kayseri'de voleybol coşkusu son buldu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni’ne katılarak dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip Kayseri’de yediden yetmişe tüm vatandaşlara etkin ve kaliteli spor hizmeti sunmayı aralıksız şekilde sürdüren Spor A.Ş. yoğun ilgi gören spor müsabakası organizasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Tesisler Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi. 9 kadın, 7 erkek takım olmak üzere toplamda 16 takım Kapalı Spor Merkezi tesisinde mücadelenin yanı sıra spor ve eğlenceyi bir arada yaşarken final müsabakalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Spor A.Ş. Kapalı Spor Merkezi’nde düzenlenen Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni’ne katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dereceye takımlara ödüllerini takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, “Avrupa Spor Şehri Kayseri’mize yakışacak şekilde centilmence yapmış olduğunuz bu çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz sizler için varız” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri modeli belediyecilik vurgusu yaparak, “Kayseri’miz gerçekten belediyecilikte herkesin takdir ettiği, adeta model belediyecilik diye nitelendirdiği bir boyutta. İstikrarın önemini vurgulayarak elbette ki bizler de sizlere layık olma yolunda gayret göstererek inşallah birbirimize dua edelim, birbirimize sahip çıkalım diyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen heyecan ve rekabet dolu turnuva sonucunda Kadınlar Kategorisinde; Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi 1’inci, Talas Spor Tesisi 2’nci, Talas Sosyal Yaşam Merkezi 3’üncü ve Kapalı Spor Merkezi 4’üncü oldu. Erkekler Kategorisinde ise Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi 1’inci, Talas Spor Tesisi 2’nci, Talas Sosyal Yaşam Merkezi 3’üncü ve Köşk Sosyal Yaşam Merkezi ise 4’üncü oldu.

Başkan Büyükkılıç, Tesisler Arası Voleybol Turnuvası Ödül Töreni’nde dereceye giren takımların sporcularına kupa, madalya ve spor paketi hediye çeklerini takdim etti. Büyükkılıç, spor tesislerindeki aletlerin yenilenmesi talebini anında dikkate alarak gerekli talimatları verdiğini ve talebin yerine getirileceğini söyledi.

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