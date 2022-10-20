Son Dakika

Kayseri'de Tenis Defi Ligi sona erdi

SPOR 20.10.2022, 12:15
Kayseri'de Tenis Defi Ligi sona erdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş. ev sahipliğinde düzenlenen 200 sporcunun katılım sağladığı Tenis Defi Ligi heyecanı sona erdi. Heyecan dolu maçlara sahne olan müsabakaların sona ermesiyle ödüller sahiplerini buldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayserililerin sporla iç içe, sağlıklı bir şekilde yaşamalarına katkı sunmak amacıyla Spor A.Ş. marifetiyle tesislerinde düzenlediği kursların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 200 sporcunun katılımıyla Tenis Defi Ligi düzenledi.

2021 yılı sonunda tenis severlerin hizmetine sunulan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın prestijli projelerinden olan 2 ayrı Kapalı Tenis Kortu’nda heyecan dolu maçlarla 28 Mayıs 2022’de başlayan ve büyük heyecana sahne olan Tenis Defi Ligi, 15 Ekim 2022’de sona erdi. Sezon sonu turnuvasıyla ödüller sahiplerini bulurken, erkekler ve kadınlarda dereceye giren sporculara ödülleri Kapalı Tenis Kortu’nda yapılan törenle takdim edildi.

Müsabakalar sonucunda kadınlarda, Esra Aksoy birincilik derecesi ile şampiyonluğu elde ederken, ikinci olan Serap Bulut Çöbden’in ardından Nimet Bali üçüncülüğe yerleşti. Erkeklerde ise Recep Özkalıpçı birinci, Korhan Özkalıpçı ikinci ve Ertuğrul Burak Sabuncu üçüncülük derecesi ile ligi başarıyla tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daire Başkanı Sayın Ahmet Şeref Bahçecioğlu takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da renkli görüntülere sahne olan Tenis Defi Ligi’ne katılan tüm sporculara teşekkür ederek, sporu hayatlarından asla çıkarmamaları tavsiyesinde bulunarak başarılarının devamını diledi.

Tenis Defi Ligi’ne katılan sporcular ise düzenlenen ligin yanı sıra şehre kazandırılan 2 ayrı kapalı tenis kortu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
18
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2022
İmsak 05:49
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:24
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 10 20
5. M. United 10 19
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 10 16
8. Brighton 10 15
9. Brentford 11 14
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 11 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 11 11
14. Southampton 11 11
15. Everton 11 10
16. Leeds United 9 9
17. Aston Villa 10 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 28
2. Barcelona 9 22
3. Real Sociedad 10 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Real Valladolid 10 11
12. Sevilla 10 10
13. Celta Vigo 10 10
14. Espanyol 9 9
15. Mallorca 10 9
16. Getafe 10 9
17. Girona 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 10 3