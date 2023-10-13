Kayseri'de Tenis Defi Ligi heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen Tenis Defi Ligi’nde mücadele eden sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayserililerin sporla iç içe, sağlıklı bir şekilde yaşamalarına katkı sunmak amacıyla Spor A.Ş.’nin düzenlediği kursların yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 155 sporcunun katılımıyla Tenis Defi Ligi düzenledi.

2021 yılı sonunda tenis severlerin hizmetine sunulan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın prestijli projelerinden olan 2 ayrı Kapalı Tenis Kortu’nda yapılan lig, heyecan dolu maçlara sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde yapılan ve 5 ay süren, 105 erkek, 50 kadın sporcunun katılım sağladığı ve 1800 maçın oynandığı müsabakalarda ödüller sahiplerini bulurken, dereceye giren sporculara ödülleri Kapalı Tenis Kortu’nda yapılan ödül töreninde takdim edildi.

“SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYOR, ALINLARINDAN ÖPÜYOR, BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”

12 Mayıs 2023’de başlayarak, 7 Ekim 2023’de son bulan Tenis Defi Ligi sezon sonu turnuvası ile dereceye giren sporculara ödülleri yapılan ödül töreninde takdim edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik etti. Büyükkılıç, sporun olmazsa olmaz nitelikte olduğunu kaydederek, “Sporcularımızı tebrik ediyor, alınlarından öpüyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadesinde bulundu.

BÜYÜKŞEHİR’İN TENİS KORTLARI MEYVESİNİ VERİYOR

Tenis Defi Ligi’nde turnuva heyecanı yaşayan sporcular, giyinme odaları, duş alanları ve otopark olanaklarına sahip tesis, yılın her dönemimde tenis severlere hizmet veren yüksek standartlı tenis kortlarının imkânlarından faydalanırken, tesisler meyvelerini veriyor. Sporcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 2 ayrı kapalı tenis kortu için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.