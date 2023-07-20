Kayseri'de Sütdonduran Kampı'na geri sayım

Kayseri'nin Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilecek Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı 22-23 Temmuz’da yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

HADAK tarafından organize edilen ve bu yıl 29’uncusu düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı için Türkiye'nin değişik illerinden katılacak dağcı ve doğa tutkunu sporcular, 2700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası’nda bir araya gelecek.

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, bu yıl gerçekleştirilecek zirve tırmanışının başarı ile yapılması temennisinde bulundu. Özdoğan, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü’nün (HADAK) düzenlediği geleneksel Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanış faaliyetinin bu hafta sonu yapılacağını belirterek şöyle konuştu; “29 yıldır yapılan faaliyete güzellikler katmak adına HADAK sporcularımız her yıl faaliyetten önce bir hafta kampa alınarak dağcılıkla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Burada her türlü faaliyet bulunmakta. Sporcularımız gerek dağcılık gerekse doğa şartlarına uyum sağlama fırsatı buluyor. Etkinliğimizde bu yıl şehir içi ve şehir dışından birçok sporcumuz katılacak. Kampımızın yine dolu dolu geçmesini bekliyoruz. Bu bağlamda Erciyes’imizin ve Hacılar’ımızın güzelliğini tüm dünyaya tanıtma imkânı buluyoruz.”

Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası’nda buluşacak olan sporcular 23 Temmuz sabahı saat 03.00’da yola çıkarak zirveye ulaşmaya çalışacaklar.