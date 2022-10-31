Kayseri'de Off-Road Festivali heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önemli turizm merkezlerinden birisi olan Yeşilhisar’ın hem turizm anlamında tanıtımına katkı sağlayan hem de nefes kesen yarışlara sahne olan 1’inci Off-Road Festivali’ne katıldı. Arazi aracına binen Başkan Büyükkılıç, aksiyon, macera ve heyecanı, yarışçılarla aynı anda yaşadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Akköy Barajı Havzası’nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilhisar Belediyesi’nin katkıları ve 4x4 KAYSANOFF Adventure etiketi ile organize edilen 1’inci Off-Road Festivali’nde iki gün boyunca zorlu parkurda sürücüler büyük mücadele verdi.

“YEŞİLHİSAR TARİHİ BİR GÜN YAŞIYOR”

Festivale katılan ve yarış öncesi pilotlara seslenen Başkan Büyükkılıç, “Yeşilhisar tarihi bir gün yaşıyor. Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor ve ikinci bayramı yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında banttan inen TOGG aracı ile ilgili sevincimizi paylaşıyoruz. Yeşilhisar’ımızın bu etkinliklerle gündemde olması, Soğanlı Vadimizin adeta hem turizm açısından hem tarihi dokusu açısından hem de Kapadokya’nın giriş kapısı açısından önem arz ettiğini hatırlatmak istiyorum” dedi.

60 FARKLI İLDEN SÜRÜCÜ KATILDI

Denizli, Ordu, Samsun, Sivas, Trabzon ve Tokat gibi farklı illerden yarış için gelen sürücülere başarılar dileyen Büyükkılıç, “60 civarında farklı ilden gelen bu konu ile ilgili kulüplerimizin mensuplarının olduğunu biliyorum, her birine başarılar diliyorum. Kazasız belasız sonuçlanmasını temenni ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin kıymetini bilmeliyiz. Kaymakamımız, belediye başkanımızla el ele, Sayın Valimiz de desteklerini sürdürüyor, sizlere selamlarını iletti” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinin önemli turizm merkezi olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

“Vadimiz bir başka güzel. Burada aynı zamanda dini eserler var, geçmiş dönemde kendi özellikleri içerisinde önem arz eden kiliseler gibi eserleri hem turizme kazandırmak hem de fonksiyon yükleyerek hizmete sunma odaklı çalışmaları sürdürüyoruz. Soğanlı’daki yapmış olduğumuz düzenleme, yol çalışmalarının yanı sıra buraya otellerin yapılması yönünde Sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız gayret gösteriyor. Şuanda 8 balon turizmi ile ilgili firma söz konusu, her gün 5-6 balon uçuyor. Bunların hepsi Yeşilhisar’ımız için ayrı bir zenginliktir.”

Kayseri’nin ülke turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Bacasız sanayi diyorlar, bu yüzden turizm çok önemli. Bu konuda Kayseri’miz, Yeşilhisar’ımız bundan faydalanmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemlerine göre Türkiye’mizin 44 milyar dolarlık bir turizm beklentisi var, buna bizim de tuzumuz biberimiz olsun. Bu Off-Road çalışmalarında kardeşlerimize de teşekkür ediyorum, Yeşilhisar’ımızı şenlendirdiler” ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ise, “Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde başlattığımız turizm atağının devamı olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Sağ olsunlar desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kulüplere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’ın güçlü bir destek verdiğini, bu çalışmaların ortaya çıktığını belirterek, yarışların kazasız, belasız ve sıkıntısız tamamlanmasını temenni etti.

BÜYÜKKILIÇ, OFF-ROAD TUTKUNLARININ HEYECANINA ORTAK OLDU

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracının katıldığı ve nefes kesen görüntülere sahne olan etkinliğe katılarak, Off-Road tutkunlarının heyecanına ortak oldu.

Arazi aracında pilot koltuğunun yanına oturan, emniyet kemerini ve kaskını takan Başkan Büyükkılıç, aksiyon, macera ve heyecanı, yarışçılarla aynı anda yaşadı.

Off-Road heyecanını yaşayan Büyükkılıç, araçtan indikten sonra yaptığı konuşmada, “Pilot Mustafa’yı tebrik ediyorum, kendimi de medeni cesaretimden dolayı tebrik ediyorum. Kazasız belasız geldik, yollar güvenli, Off-Road’cılar hiç korkmayın, Allah’ın izniyle burası çok güvenli alan. Startı verdik. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Sürücüler de, “Başkanımız startı verdi, gelecek sene daha güzel, daha iyi olacağı sözünü aldık” diyerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Festivalde Başkan Büyükkılıç’a Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları da eşlik etti.