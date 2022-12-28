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Kayseri'de 'kar motosikleti' heyecanı

SPOR 28.12.2022, 07:45
Kayseri'de 'kar motosikleti' heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın tanıtım toplantısına katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye’de ilk kez 10-11-12 Mart 2013 tarihlerinde Kayseri Erciyes’te düzenlenecek FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Erciyes A.Ş. başta olmak üzere Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Spor Toto, Infront, Sport In Turkey ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun işbirliğinde gerçekleşecek.

İstanbul Feriye Sarayı Galeri Salonu’nda gerçekleşen FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Tanıtım Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan törenin sunuculuğunu yapan ünlü spor spikeri Ersin Düzen, “Dünyanın Snowcross Şampiyonu Kayseri’de belli olacak” dedi.

Kayseri’nin bir endüstri ve ticaret merkezi olarak anıldığına vurgu yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Turizmin amiral gemisi elbette Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’dir” diye konuştu. Büyükkılıç, Erciyes’in 12 ay sporun ve turizmin merkezi olması yolunda yatırımlar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:“Son süreçte buradaki kayak merkezi ile sporun merkezi olma yolunda Yüksek İrtifa Merkezi ile gündemde tutmakta, sadece kış sporlarına özgü değil, yazın da otellerimizin dolu dolu geçmesi, Erciyes’imizin değişik etkinliklere zemin hazırlamak suretiyle oradan yararlanmasını sağlamaktayız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek de Erciyes’in master planı çok iyi yapılmış, planlaması çok iyi yapılmış bir yer olduğunu ifade ederek, “Biz heyecanlıyız, Kayseri’yi, Erciyes’i tüm uluslararası manada dünya televizyonlarında yayınlanacak olan, dünyanın en iyi sporcularının geleceği bu yarışmaya ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Hazırız ve hepinizi tüm Türkiye’yi Kayseri’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da bir onuru, gururu ve mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

Kar ve kış sporları alanında dünya trendlerini ülkemize kazandıran Erciyes, 10-11-12 Mart 2023 tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleri ile Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye’de ilk kez Erciyes’te yapılacak. Dünyanın en iyi snowcross sporcularının yarışacağı şampiyona 10-12 Mart 2023 tarihlerinde Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde düzenlenecek. FIM tarafından 2004 yılından bu yana İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç gibi Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerinde yapılan Kar Motosikleti Dünya Şampiyonası bu yıl Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde özel olarak hazırlanan pistte gerçekleşecek. Şampiyonanın yanında ATV ve Motosnow kategorilerinin yer aldığı Erciyes Cup ile 50'den fazla sporcu aynı pistlerde çivili lastiklerle farklı bir heyecan oluşturacak. İki gün sürecek olan Şampiyona tüm dünyada seyirciye ulaşırken Amerika’da CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Eurosport, Asya’da ve Güney Amerika’da Fox Sport kanallarında naklen yayınlanacak. Katılımcılar Şampiyona boyunca eğlenceli yarışmalar, spor aktiviteleri, konserler ve birçok farklı aktivite ile hem şampiyonanın hem de kış festivalinin keyfini çıkaracak. Şampiyona vesilesiyle yapılacak olan Erciyes Kış Fest kapsamında ünlü sanatçılar sahne alacak. 10 Mart Cuma İrem Derici, 11 Mart Cumartesi Hande Ünsal ve Ceza, 12 Mart Pazar günü ise Koray Avcı sevenleriyle Erciyes Kayak Merkezi'nde buluşacak.

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