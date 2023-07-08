Son Dakika

Kayseri'de hedef: 12 ay Erciyes

SPOR 08.07.2023, 10:30
Kayseri'de hedef: 12 ay Erciyes

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin incisi Erciyes’in 12 ay yaşanabilir ve yararlanılabilir bir merkez olması için gayret gösterdiklerini belirterek, Türkiye’de ilk defa düzenlenecek yarışların yer alacağı ulusal ve uluslararası etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, medeniyetler şehri Kayseri’yi dünyaya tanıtacak, Erciyes Dağı’nda düzenlenecek ulusal ve uluslararası etkinlikler ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kadir Has Kültür Parkı’nda düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, daire başkanları, kentte görev yapan yaygın ve yerel basın mensuplarının temsilcileri katıldı.

BAKAN ÖZHASEKİ’YE “ÖZEL” TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, Erciyes’i 12 ay yaşanabilir ve yararlanılabilir bir merkez olarak hayata geçirmek için çabalarının sürdüğünü belirterek, “Yaz gününde Erciyes Dağı ile ilgili basın toplantısı yapılır mı? İnsanlara belki biraz aykırı gelecek bir olay ama biz diyoruz ki inşallah Erciyes Kayak Merkezi’mizi, Erciyes Dağı’mızı 12 ay yaşanabilir ve yararlanabilir bir merkez olarak hayata geçirmek için çabamızı sürdürüyoruz. Erciyes Kayak Merkezi’ni şehrimize kazandıran çok değerli Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye özellikle teşekkür ediyorum. Kayseri’mizin uluslararası boyutta tanınmasına en büyük katkıyı sağladı” diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler de aktaran Başkan Büyükkılıç, merkezin uluslararası standartlara en uygun, ödülden ödüle koşan bir kayak merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi: “Hatırlanacağı üzere 19 mekanik tesisimiz var, 40’a yakın pistimiz var, 130 km’lik pist uzunluklarımız var. Develi Kapı, Hisarcık Kapı, Tekir Kapı ve Hacılar Kapı olmak üzere 4 kapıdan girilip, her kapıdan girdikten sonra diğerlerine rahatlıkla ulaşacağımız gün boyunca orada kayak yapacağımız bir merkez. İnşallah kışın değişik etkinliklerle yine bu güzel kayak merkezimizi tanıtacak faaliyetleri sizlerle daha sonraki süreçte paylaşacağız. Biz 12 aya yayılacak şekilde neler yapıyoruz, neler yapmaktayız sizlere hatırlatmak ve bu etkinliklerimizi paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum, şehrimizin olumlu tanıtılması ve aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunun oluşturulmasına vermiş olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”

Büyükkılıç, Kayseri’nin huzur şehri olduğunu ifade ederek, “Dayanışmasıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, güvenli ortamıyla, hayırseverleriyle, yatırımlarıyla, ülkeye istihdam ve katma değeri, ihracatıyla huzur şehri güzel Kayseri’mizin huzur veren, görkemli Erciyes’imizde 12 aya neler yayacağız? Yazın neler yapılacak?” dedi.

ERCİYES’TEN 100 MİLYON DOLARLIK KAZANIM

Kayseri’de yapılan yarı maratonun zamanı gelince yine devam edeceğini belirten Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin 2023 Kış Sezonu’nda 1 milyon 388 bin 325 ziyaretçi ağırladığını, 251 bin 140 kayakçı ve 42 bin 650 yabancı kayakçının Erciyes’e geldiğini söyleyerek, 100 milyon dolarlık şehre kazanım sağlandığını belirtti.

AVRUPA’NIN EN YÜKSEKTE BİTEN MARATONU ERCİYES’TE

Bu dönemde Orta Avrupa olmak üzere Erciyes’i tanıtmaya çalıştıklarını, Erciyes’te yaz sezonunda yarışların ağırlıklı olarak yer alacağını ifade eden Büyükkılıç, “Uluslararası Dağ Maratonu, Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları, Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları ve plaj voleybolu olmak üzere 4 kategoride çalışma olacak. Dağ maratonu yarışlarında 7’nci kez düzenlenen 10 ülkeden 250 atlet katılacak. Avrupa’nın en yüksekte biten maratonu Erciyes Ultra Sky Trail değişik kategorilerde gerçekleşecek. Yarış bugün saat 09.00 itibariyle başladı” diyerek, 2023 etkinlik programını anlattı.

“TÜRKİYE’DE İLK DEFA YAPILACAK OLAN YARIŞA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, 2023 yılı uluslararası bisiklet yarışlarından da bahsederek, “4 yol bisikleti, 1 dağ bisikleti olmak üzere toplam 5 yarış yapılacak. Olimpiyat kotası almak için yüzlerce sporcu burada yarışacak. Önemli çalışmalardan birisi de Erciyes Uluslararası Yol Bisikleti Grand Prix diye nitelendirdiğimiz yarışlar da 8 Temmuz’da başlayacak. Türkiye’de ilk defa yapılacak olan yarışa ev sahipliği yapıyoruz. Kayseri’miz, Kırşehir’imiz, Nevşehir’imiz ve Kırıkkale’miz var ki bu 4 şehri kapsayan uluslararası dağ bisiklet yarışı ile Kayseri Erciyes Dağı bu manada en çok tercih edilen yer olarak görülüyor” şeklinde konuştu.

Valiliğe, ORAN Ajansı’na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, Spor A.Ş.’ye, Kayseri Ulaşım A.Ş.’ye, KAYMEK ve Kaytur A.Ş.’ye katkılarından dolayı ayrı ayrı teşekkür eden Büyükkılıç, Erciyes’te yaz ayında dolu dolu bir sezon geçirileceğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nda bu yaz, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Futbol Kampı, Çadır & Karavan Kampı, ATV Gezi, Plaj Voleybolu, Zirve Tırmanışı, Uluslararası Bisiklet Yarışı, Astro Foto, Erciyes Ultra Sky Traıl Dağ Maratonu, Erciyes Moto Fest, Gondol Gezisi, Çocuk Bisiklet Parkı ve daha birçok etkinlik düzenleneceğinden bahsetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın zenginlikler şehri Kayseri’ye zenginlik katan bir konum arz ettiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25