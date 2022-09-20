Kayseri'de atlı okçuluk rüzgarı esiyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte kentin prestijli spor merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, tesisi inceleyerek, tesiste eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldiler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde yapılan Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında 11 ilden katılan 77 sporcu dört farklı kategori ve iki farklı parkurda kıyasıya mücadele etti.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarından önce Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ni inceleyerek, tesiste eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ŞAMPİYONLARI KUTLADI

Yetişkin, genç, yıldız ve minik olmak üzere dört kategoride yarışma yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11 ilden gelen 77 sporcunun kıyasıya mücadele ettiklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Şehrimizdeki önemli ve anlamlı bir çalışmanın yapılmasında emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize kazandırdığımız Olimpik Okçuluk merkezi haline gelmiş olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisimizde Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Özellikle burada yetişkin, genç, yıldız ve minik olmak üzere dört kategoride yarışma yapılıyor. 9, 10, 11 Eylül tarihlerinde Afyon’da yapılan yarı final müsabakalarında başarı gösteren, 11 ilden gelen 77 sporcu şuanda aramızda ve bu parkurda yarışlarını sürdürdüler, şampiyonları kutluyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Sayın Zübeyir Başkanıma hem hoş geldiniz diyorum, hem Kayseri’mize vermiş olduğunuz destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Sayın Fatih Işık kardeşimize de özellikle sıcaklığından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tesislerin kazandırılmasında emeği geçen Bilal Erdoğan dostumuza, kardeşimize özellikle buradan selamlarımızı, teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’Yİ SPORUN DA MERKEZİ HALİNE GETİRME YÖNÜNDEKİ GAYRETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Kayseri’nin ticaret ve sanayinin merkezi olarak bilindiğini ama burayı turizmin değişik dallarında çeşitlendirmek suretiyle, yine sporun da merkezi haline getirme yönündeki gayretlerini sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Bu projemiz ile Geleneksel Sporlar, Binicilik, Okçuluk Tesisimizde ata sporlarımız arasında yer alan atlı cirit, atlı okçuluk, gökbörü, aba güreşi, aşık oyunları, kuşak güreşi, mangala, şalvar güreşi, yağlı güreş, yaya okçuluğu yanında olimpik okçuluk, güreş, fitness sporları da yer almaktadır. Anadolu Harikalar Diyarımızın yanı başında olması da şehrimizdeki bu tesise ayrıca bir değer katmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin en modern tesisini kurduğumuza inanıyoruz. Türkiye’de sayılı tesislerden olan bu tesisimizin öncü, önder, örnek projelerimizle Kayseri’yi sporun merkezi haline getirecek yaklaşım sergilediğini de paylaşmak istiyorum. Tesislerimizde böyle anlamlı ve önemli bir şampiyonanın yapılıyor olması bizleri keyiflendirmekte, sevindirmekte. İnşallah daha da gelişerek sporcularımıza fırsat verecek anlayış içerisinde, her alanda olduğu gibi bu alanda da bizi yüreklendiren Sayın Valimize ve kıymetli ekine ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Vali Gökmen Çiçek ise “Tuna’nın etrafında koşturan, Mohaç Meydan Savaşı’na sanki götüren, ecdadı hatırlatan, tarihe bize yolculuk yaptıran değerli sporcularımız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yarışma sonunda derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.