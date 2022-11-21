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Kayseri'de atlı cirit heyecanı

SPOR 21.11.2022, 07:45
Kayseri'de atlı cirit heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Spor A.Ş. ev sahipliğindeki Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu sporcular ve çok sayıda spor sever katıldı.

“ATAMIZA, ECDADIMIZA LAYIK OLMA YOLUNDA HEP BERABER EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başlayan Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’na katılan Başkan Büyükkılıç konuşmasının başında yarışmacılara başarılar dileyerek “Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye’yiz. Gerçekten devletine, milletine sevdalı, bayrağına sevdalı şehrimiz olan Kayseri’mizdeyiz hep beraber” dedi.

Kayseri’nin ata sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tesisleşme bağlamında sağ olsun değerli federasyon başkanımızın gayretleri ile böyle bir çalışmaya müsaade etmesi bizim için önemli ve anlamlı. Tabi Kayseri’yi ticaretin ve endüstrinin de merkezi olarak görmenin yanında sporun, turizmin, kültürün, 6 bin yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın kadim bir şehir olarak, en güzel örneklerini sergilemeyi önemsiyoruz. Kayak merkezinde, Erciyes dağımızda bu işin amiral gemisi olarak görürken, ata sporlarını da çok önemsediğimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Yüksek irtifa merkezimiz yine Erciyes dağımızda Erzurum Belediyemizin yaptığı gibi hayata geçirirken, aynı şekilde bizler de her spor dalına değer verme, fırsat verme, gençlerimizi olumsuzluklarla buluşturmak yerine sporla buluşturmayı çok çok önemsiyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, “İnşallah dediğiniz gibi dostluk kazanacak, kardeşlik kazanacak, birlik, beraberlik, dayanışma kazanacak. Yarışmaların sonunda da tabi ki dereceler olacak. Ama sizlerin her biri gönlümüzün birincisi, her birimizin adeta başarılı kardeşlerisiniz. Atamıza, ecdadımıza, Selçuklu’ya, Osmanlı’ya, Cumhuriyet’imize layık olma yolunda hep beraber el ele, gönül gönüle diyoruz” ifadelerinde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN TERÖRE LANET, GÜVENLİK GÜÇLERİNE DUA

Büyükkılıç, konuşmasının sonunda “Terör belası var, elbette ki terörün her çeşidine, özellikle de PKK ve FETÖ terörüne lanet okurken, askerimize, güvenlik güçlerimize dualar ediyor, başarılar diliyor, Cenab-ı Allah onların yâr ve yardımcısı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

“FEDERASYONUMUZA VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiği konuşmasında, “Öncelikle bu güzel organizasyonu yapan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonumuza ve başkanına ve bize bu organizasyonda en güzel ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten geleneksel sporları yaşatmak hepimizin görevi. Bunda da en önemli görevlerden birisi de belediyelerimize düşüyor” şeklinde konuştu. Başkan Çakın, Uşak’taki cirit faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, cirit müsabakaları kapsamında Başkan Büyükkılıç’ı Uşak’ta ağırlamayı temenni etti. 

ŞAMPİYONA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR A.Ş. EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde düzenlenen şampiyonaya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara sporu sevdiren kuruluşu Spor A.Ş. ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ata sporlarını yaşatılmasına katkı sunmak amacıyla şehre kazandırdığı Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen şampiyona, seyirciler tarafından ücretsiz takip edildi. 

Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’nın final müsabakasıyla sona eren ve Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşen karşılaşmanın galibi Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü oldu. 

Şampiyonada, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu tarafından Başkan Büyükkılıç’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 

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