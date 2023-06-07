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Kayseri'de amatör spora 'süper' kompleks

SPOR 07.06.2023, 09:15
Kayseri'de amatör spora 'süper' kompleks

Sümer Amatör Kompleksi’nde 16 milyon TL’lik yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, amatör spora desteklerin süreceğini söylerken, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da Başkan Büyükkılıç’ın amatör spor camiasının ağabeyi olduğunu söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Toto iş birliği ile 16 milyon TL’lik yatırımın hayata geçirildiği amatör spor kulüplerinin önemli merkezi olan Sümer Amatör Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

Kentte amatör sporcuların ve spor kulüplerinin en güçlü destekçisi olan Başkan Büyükkılıç, amatör sporcular için Sümer Amatör Tesisi saha ve binalarının yapım çalışmalarını inceleyerek, 16 milyon TL’lik yatırım yapılan projede son durum hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal ve daire başkanları ile Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal eşlik etti.

İnceleme ardından tesislerde açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, yenilenen tesislerin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Asıl teşekkürü çok değerli Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye, onun vasıtasıyla burada Gençlik Spor Bakanlığı’mızdan alınan bir destek söz konusu, kendisine teşekkür ediyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapma yönünde irade gösterdik. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“DESTEKLERİMİZ SÜRECEK”

Başkan Büyükkılıç, yeniden Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı olarak seçilen Mutlu Önal’ı da tebrik ederek, şunları söyledi: “Şehrimize böyle bir tesisin yapılmasında kendilerinin desteklerini asla göz ardı edemeyiz. Mutlu hocam amatör spor camiasında takdir edilen, sevilen ve güvenilen bir isim. Yeniden seçildi, hayırlı olsun diyorum, yönetimini tebrik ediyorum. Camiamıza en güzel hizmetleri vereceklerini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle olmak üzere bizim de amatör spora her zaman desteğimizin göz ardı edilmeyeceğini ve gerekenin yapılacağını paylaşıyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Desteklerimiz sürecek.”

“BAŞKANIMIZ SPOR CAMİASININ YANINDA OLDU”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal da Başkan Büyükkılıç’ın amatör spor camiasının ağabeyi olduğunu dile getirerek, “Sağ olsun Memduh Başkanımız her zaman yanımızda oluyor, başkanlıktan ziyade amatör spor camiamızın ağabeyi. Çok güzel bir tesis, Türkiye’de her halde sayılı tesislerden bir tanesi oldu. 2 tane futbol sahamız var, ışıklandırmamız var, tribünler yenilendi, tesisimiz yenilendi. Amatör camia olarak başkanımıza çok teşekkür ederiz, her zaman yanımızda. Başkanımız geldiği zaman 350 bin lira yardım alıyorduk, şuan da 3 milyona yakın yardım alıyoruz. Başkanımız harbiden spor camiasının yanında oldu. 121 kulübümüz var, hepsi ondan razı. Biz bunu yüreklilikle söylüyoruz. Her şey için çok sağ olun başkanım” ifadelerini kullandı.

TAM DONANIMLI TESİS

Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında Sümer Amatör Kompleksi’ne ek tesisler yapım işinin yanı sıra, çim sahanın biri son teknoloji sentetik çim olarak değiştirildi. 1 adet 504 kişilik, 1 adet 183 kişilik 1 adet de 164 kişilik çelik konstrüksiyon tribün yapıldı. Öte yandan 4 takımın ihtiyacını karşılayacak 4 adet soyunma odaları, hakem odası, kantin ve WC’si bulunan 520 metrekare betonarme yapı yapıldı. Mevcut kafes tellerden deforme olanlar PVC kaplı kafes teller ve gerdirme telleri ile güçlendirilip değiştirildi. Bu çalışmalar ile toplam KDV hariç 16 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi.

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