Kayseri Büyükşehir yetenek avında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., spor kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla yetenek taraması yapıyor. 27 Kasım 2022 Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak yetenek taraması neticesinde 7-12 yaş aralığındaki çocukların becerilerine göre uygun branşa yönlendirmeleri yapılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentte spor alanında yaptığı yatırım ve hizmetlerle yediden yetmişe tüm Kayserililerin sporla iç içe yaşamasına büyük katkı sunan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tesislerinde ve Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde geleceğin sporcularını yetiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve profesyonel sporcu olarak yetiştirilmesi amacıyla yetenek taraması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin alanında uzman antrenörleri tarafından 27 Kasım 2022 Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde yapılacak yetenek taraması sonucunda 7-12 yaş aralığındaki çocukların beceri, performans ve özellikleri dikkate alınarak ölçüm değerlendirmelerine göre uygun branşa yönlendirmeleri yapılacak.

Yetenek taramasına katılacak sporcular, yanlarında eşofman takımı, tişört ve spor ayakkabısı getirerek taramaya katılabilecek. 7-12 yaş aralığındaki sporcuların katılabileceği yetenek taramasında sporcunun spor yapmasına engel herhangi bir sağlık problemi bulunmaması önem arz ederken, tarama öncesinde sporcu velisinin muvafakatname ibraz etmesi zorunluluğu bulunuyor.

Ayrıca yetenek taramasının hemen öncesinde sporcular için göğüs numarası temin edilecek ve göğüs numarası temin edilen sporcuların her biri için katılım formu antrenörler tarafından doldurulacak. Yetenek taramasının yapılacağı gün 001 -100 arası göğüs numarasına sahip katılımcılardan saat 08.15’te, 101-200 göğüs numarasına sahip katılımcılar ise 13.15’te hazır olmaları istenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu ve kontenjanların sınırlı tutulduğu yetenek taramasına katılım sağlamak isteyen sporcular kayıtlarını www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.