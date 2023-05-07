Kayseri Büyükşehir ve Melikgazi'den slalom yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Belediyesi iş birliğinde Erciyes Slalom Yarışması ve Drift Show düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinlikte, Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı Togg ile düzenlenecek slalom gösterisi nefesleri kesecek.

Düzenlenen çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle turizm ve spor alanında gözlerin çevrildiği Kayseri, Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

7 Mayıs Pazar günü Rhg Enertürk Enerji Stadyumu’nda saat 12.00’de Erciyes Togg ile Slalom Gösterisi, Slalom Yarışması ve Drift Show düzenlenecek. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte drift show, motosiklet gösterileri, off road, klasik otomobiller, slalom yarışı gösterileri vatandaşlara eğlenceli ve heyecan dolu bir gün yaşatacak.

Öte yandan etkinlikte Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG ile düzenlenecek slalom gösterisi nefesleri kesecek.