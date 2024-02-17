Kayseri Büyükşehir'in Spor Okul kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde hız kesmeden sürdüren Spor A.Ş. 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yediden yetmişe tüm Kayserililere sporu sevdiren ve vatandaşları 4 mevsim sporla iç içe tutan marka kuruluşu Spor A.Ş. çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Organize ettiği spor faaliyetleri ve etkinliklerin yanı sıra bünyesinde yetiştirdiği profesyonel sporcularla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda Kayseri ve Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil eden Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları kayıtlarını başlattı.

14 spor tesisinde, 12 Mart 2024’te başlayacak 1’inci Bahar Dönemi Spor Okulları, 14 Nisan 2024 tarihinde sona erecek şekilde planlanırken katılımcılara 14 farklı branşta kurs verilecek. Yılın her dönemi düzenlenen ve yoğun ilgi gören spor okullarının 1’inci Bahar Dönemi’nde branşlar ve yaş aralıkları ise şu şekilde belirlendi:

“Yetişkin kursları için 16-65 yaş, cimnastik 4-10 yaş, yüzme 6-13 yaş, futbol 5-15 yaş, basketbol 7-15 yaş, hentbol 7-15 yaş, tenis 7-15 yaş, masa tenisi 5-15 yaş, okçuluk 7-15 yaş, geleneksel okçuluk 7-15 yaş, buz pateni 4-15 yaş, kick boks 7-15 yaş, voleybol 7-15 yaş ve badminton 7-15 yaş.”

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de spor okulu kurs ücreti tarifesi de aylık 300 TL, yetişkin kursu aylık 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti aylık 600 TL olarak belirlendi.

Kurslara katılmak isteyen sporseverler detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için www.sporaskayseri.com.tr adresi üzerinden detaylı bilgiye ulaşarak kayıt işlemlerini de gerçekleştirebilecek.