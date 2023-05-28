Kayseri Büyükşehir'e 'milli' gurur

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 11. Uluslararası Fetih Kupası’nda altın madalyanın sahibi olan Spor A.Ş. Spor Kulübü’nün milli sporcusu Fatma Maraşlı’yı tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde etmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, spor ve sporcunun destekçisi olmayı sürdürürken, Büyükşehir’in milli sporcuları da başarıdan başarıya koşuyor. Bu kapsamda, 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde İstanbul Okçular Vakfı’nda düzenlenen 11. Uluslararası Fetih Kupası’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcularından Fatma Maraşlı, gerçekleşen final müsabakası sonucunda altın madalyanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, “Milli sporcumuz Fatma Maraşlı, okçuluk alanında büyük başarı elde ederek göğsümüzü kabarttı. Sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kayseri’mize de böylesi altın madalyalar yakışır” diye konuştu.