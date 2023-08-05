Kayseri Büyükşehir'den Zafer Kupası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin büyük zafer için geleneksel hale getirdiği turnuvaları sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından yapılacak olan 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası kayıtları başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de milli manevi değerleri özellikle genç nesle aşılamak amacıyla hareket eden ve sporu da teşvik eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 15-29 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek ödüllü, Zafer Kupası Voleybol Turnuvası için kayıt almaya başladı.

ZAFER BAYRAMI SPORLA TAÇLANACAK

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan ve düşman askerlerinin yurdu terk etmesiyle birlikte ülke topraklarında Türk egemenliğinin sağlandığı Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından sporla taçlandırılıyor.

YARIŞMACILARA TOPLAMDA 24 BİN TL’LİK ÖDÜL

Ödüllü olarak gerçekleşecek olan 30 Ağustos Zafer Kupası Voleybol Turnuvası’nda ‘kadınlar’ ve ‘erkekler’ kategorilerinde 1’incilere 6 bin TL, 2’ncilere 4 bin TL ve 3’üncülere 2 bin TL olmak üzere toplamda 24 bin TL ödül dağıtılacak.

TAKIMINI OLUŞTUR TURNUVADA YERİNİ AL VE SEN DE BU HEYECANA ORTAK OL

Katılımın ücretsiz olduğu, ‘takımını oluştur turnuvada yerini al ve sen de bu heyecana ortak ol’ sloganı ile Büyükşehir Belediyesi’nin Erenköy Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Voleybol Turnuvası’na ilişkin detaylı bilgi 0 (549) 696 00 38 nolu telefondan alınabilecek.