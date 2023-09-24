Kayseri Büyükşehir'den özel çocuklara maraton

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, üçüncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda minikleri de unutmadı. Spor A.Ş. organizasyonunda gerçekleşen maratonda, 7-15 yaş aralığında bulunan küçükler, Çocuk Maratonu’nda ter döktü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi kapsamında bu yıl 3’üncüsü ‘Mimar Sinan’ temasıyla bugün gerçekleşecek ve büyük bir heyecana sahne olacak maratonda çocuklar da unutulmadı. Büyükşehir, Spor A.Ş. marifetiyle spor sevgisi aşıladığı minikler çocuk maratonunda bir araya geldi.

Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Kit Dağıtım Günleri’nde 7-15 yaş aralığındaki çocukların katılım sağladığı Çocuk Maratonu koşuldu.

Miniklerin heyecan dolu rekabetine sahne olan maratonda çocuklar ve aileleri keyifli zaman geçirdi. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği maraton sonunda miniklere sürpriz hediyeler verildi.