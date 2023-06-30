Kayseri Büyükşehir'den ödüllü maraton

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘150. Yılda 150 Proje’si kapsamında bir ilke imza atılan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun 3’üncüsünde katılımcılara toplam 453 bin TL ödül dağıtılacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ile Kayseri’de bir maratondan daha fazlasını hedefleyerek başlattığı Kayseri Yarı Maratonu, geleneksel hale getirdi. Uluslararası gerçekleşen yarı maratonun 3’üncüsü 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşecek.

Birincisi Kültepe, ikincisi Erciyes teması ile düzenlenen yarı maratonun üçüncüsünü Mimar Sinan teması olarak belirleyen Büyükşehir, her sene şehrin kültürel değerlerini ve kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

21 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu olarak 3 kategoride gerçekleşecek maratonda toplam 453 bin TL ödül dağıtılacak. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda 21K genel klasman ödüllerinden Türk ve Yabancı sporcular, 21K yaş grupları ödüllerinden yalnızca Türk sporcular, 10K genel klasman ödüllerinden yalnızca Türk sporcular ve 10K yaş grupları ödüllerinden yalnızca Türk sporcular yararlanabilecek.

22-23 Eylül tarihlerinde 09.00-20.00 saatleri arası belirlenen kit dağıtım noktasında katılımcılara göğüs numarası ve çanta ile aynı numarada olan bir adet ölçüm çipi verilecek. Her koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacaklar.

Giyinme kabinleri emanet eşya teslim etme hizmetleri başlangıç noktasında sağlanacak. Güzergâhta 3 kilometreden itibaren yaklaşık her 2,5 kilometrede ihtiyaç noktaları bulunacak. Koşu güzergâhında tıbbi hizmet sağlanırken, belirlenen noktalarda su ve eğlence noktaları bulunacak.

Katılımcıya, madalya, tişört, sporcu çantası, koşu güzergâhında ihtiyaç noktaları, güzergâh boyunca ve bitiş noktasında sağlık hizmetleri, çip tasnifi, bitiş noktasında sporcu gıda paketi gibi hizmetler sunulacak.

Start öncesi kıyafet çantaları başlangıç noktasında emanet eşya alanında teslim alınacak ve koşu sonrası kıyafet çantaları göğüs numaraları karşılığında bitiş noktasında teslim edilecek.

Son kayıt tarihi 17 Eylül 2023 saat 20.00 olarak belirlenirken, Büyükşehir Spor A.Ş. "Bir Maratondan Daha Fazlası" sloganıyla spor kültürünü topluma aşılamayı ve sporu hayatın daima bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.