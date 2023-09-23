Kayseri Büyükşehir'den amatör kulüplere büyük destek

Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, 96 kulübe yaklaşık 1,5 milyon TL’lik spor malzemesi dağıttıklarını vurgulayarak, “Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu şehrin temel dinamiklerisiniz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Kulüplerine Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın gençlere verdiği özel önem doğrultusunda, Kayseri’yi bir spor şehri yapmak için sporun her alanında takımların ve sporcuların yanlarında yer alıp, destekçileri olmaya devam ediyor.

Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleşen Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ve amatör spor kulüpleri yöneticileri ile futbolcuları katıldı.

Başkan Büyükkılıç, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde 16 ilçe belediyesi ile el ele verdiklerini ve kulüplerin isteklerini her zaman sahiplendiklerini vurgulayarak, “Kayseri’yi sporcu şehri yapma yolunda yaptığımız çabalarda Avrupa Sporcu Şehri statüsüne kavuşturmak için gerekli başvuruda bulunduk, bu konu ile ilgili gerekli incelemeler yapıldı. İnşallah Kayseri’mizin bu ünvana da kavuşacağını ifade etmek istiyorum” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin ticaretin, sanayinin, tarım ve hayvancılığın merkezi olmasının yanı sıra spor, kültür ve turizm alanlarında da ‘biz de varız’ dediklerini, bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerine düşeni yaptıklarına işaret etti.

“96 KULÜBÜMÜZE BU ETAPTA YAKLAŞIK 1,5 MİLYON TL’LİK SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK”

Başkan Büyükkılıç, 96 kulübe yaklaşık 1,5 milyon TL’lik spor malzemesi dağıttıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: “Daha çok sporcu, daha çok kulüp oluşturma yönünde gayret göstermek gerekiyor. Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu şehrin temel dinamiklerisiniz. O açıdan üzerimize düşeni yapmak bizim asli görevimizdir. Büyükşehir olarak 96 kulübümüze bu etapta yaklaşık 1,5 milyon TL’lik spor malzemesi dağıtılacak. Dağıtılacak spor malzemeleri içerisinde 2 bin 100 adet eşofman takımı, 2 bin 50 adet yağmurluk, 500 adet dijital antrenör üstü, 50 adet boks eldiveni, 50 adet boks forma şort, 50 adet ise boks antrenman ayakkabısı olacak.”

Büyükşehir Belediyesi’nin Spor Toto’nun destekleriyle amatör sporcular için Sümer Amatör Kompleksi’ne ek tesisler yaptığını ifade eden Büyükkılıç, ayrıca sporun ve sporcunun dostu olarak bir sosyal tesisin de kazandırıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, tüm sporcuları Pazar günü gerçekleşecek olan Mimar Sinan temalı 3’üncü Kayseri Yarı Maratonu’na davet etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise “Kayseri’de, aşağı yukarı her hafta belediyelerimiz, belediye başkanlıklarımızla ilgili, kamuyla ilgili, özel sektörle ilgili, ilçelerde de benzer şekilde sürekli yeni tesisler açmakla, yeni yapıları kavuşturmakla ve bunları da sizlerin, gençlerimizin hizmetine sunmakla büyük iftihar ediyoruz” diye konuştu.

BAKAN AKAR’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Akar, “Bundan dolayı ben peşinen, bugünkü faaliyetler başta olmak üzere bütün faaliyetleriyle, bu çalışmaları ile Kayseri’mizin gelişmesine, Kayserili insanımızın rahatına, huzuruna, hayatının renklenmesine katkı sağlayan sayın Belediye Başkanımıza, Memduh Bey’e, ilçe başkanlarımıza, milletvekillerimizin Kayseri’deki yaptıkları çalışmalarla, Ankara’da yaptıkları çalışmalarla, sayın Özhaseki’nin Ankara’da yaptığı çalışmalarla katkılarından dolayı kendilerini kutluyorum, kendilerine sizler adına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar” şeklinde konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, amatör sporun önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir ülkedeki sportif faaliyetlerin temeli, başlangıcı, alfabesi amatör sporlarla başlıyor. Dolayısıyla amatör sporlarımızı ne kadar yayarsak, onları ne kadar çok desteklersek, onları ne kadar çok güçlendirirsek ülkemizin geleceği bakımından, hem spor bakımından hem de gençlerimizin sağlıklı ve nitelikli yetişmeleri bakımından büyük katkı sağlarız. Bu nedenle amatör sporlara büyük önem veriyoruz. Spor ve sağlık önemli. Spor aynı zamanda sağlıkla birlikte gitmekte ve sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun büyük faydası var. Kötü alışkanlıklardan uzak, geleceğe emin adımlarla ilerleyen, kendine güvenen ve gerçekten eğitimde öğretimde başarılı olan insanlara baktığımızda onların sportif başarılarının olduğunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu faaliyetleri çok önemsiyoruz. Bu faaliyetlere destek sağlayan herkesi destekliyoruz, onları kutluyoruz. Bu yapılan çalışmaların Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan çalışmalarla verilen malzemelerle önemle adımlar atılacağına inanıyorum. Sizleri kutluyorum. Derslerinizde başarılar diliyorum, sağlık ve esenlikler diliyorum.”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal da 65 branşta 165 sporcuyla Kayseri’nin en büyük sivil toplum örgütü olduklarını ifade ederek, “Seçildiğimiz günden bu yana binamızın yenilenmesi, çevre düzenlenmesi gibi konuları ele aldık. Proje ürettik ve 22 projeyi 3 yıl içinde bitirdik. Binamızın altında bir kahve vardı ve bu kahveyi kapattık. Amatör Spor Kulüplerinin bütün misafirlerinin gidip geleceği, kulüplerin kullanacağı kafe ve restoran yaptık. Mevcutta bu binamızın yapılmasında Haseki bakanımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“BÜYÜKKILIÇ AĞABEYİMİZ SAĞ OLSUN”

Başkan Büyükkılıç’ın her geçen yıl destekleri arttırdığını söyleyen Önal, “Mevcut yardımlarımız 350 bin TL iken Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç ağabeyimiz sağ olsun bu yardımları 3 milyona çıkardı. Amatör Spor Kulüplerinin yüzde 80 ihtiyacını giderdi. Ondan Allah razı olsun. Geldiğimiz günden beri bu sahanın yenilenmesi, Argıncık Spor Tesisleri’nin yenilenmesi, Sarıoğlan, Tomarza, Pınarbaşı’na sahalar yapılıyor. Sümer Futbol Sahamızın ışıklandırılması, tribünleri, Belsin sahamıza beş kulübe yapılması. Bunlar bizim dönemimizde yapıldı” dedi.

Konuşmaların ardından tören kapsamında, Kayseri’deki amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç ve protokol, Sümer Spor Kompleksi binası altında sporcular için de önemli bir keyif mekânı olacak kafenin açılışını gerçekleştirdi.