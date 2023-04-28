Kayseri Büyükşehir Belediyespor'da bahar dönemi başlayacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’nin 14 farklı branşta, 12 spor tesisinde düzenleyeceği Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi kayıtları devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve minikler başta olmak üzere tüm Kayserililere sporu sevdiren Spor A.Ş.’nin düzenlediği, her döneminde sporseverlerden yoğun ilgi gören Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi kayıtları sürüyor.

Sağlıklı yaşamı merkeze alarak her yaş grubundan vatandaşlara hizmet veren zengin içeriğe sahip Spor Okulları’nın 2’nci Bahar Dönemi 14 branşta 12 tesiste düzenlenecek.

Sahip olduğu imkânlar ve uzman kadrosuyla tam donanımlı tesislerinde düzenlediği eğitimler, etkinlikler ve faaliyetlerle bünyesinde profesyonel sporcular yetiştiren Spor A.Ş. Türkiye’yi ve Kayseri’yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururla temsil etmenin yanı sıra ülke sporuna da profesyonel sporcular kazandırmaya devam ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kayserili vatandaşların da sporla iç içe olmaları için faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, bu kapsamda 12 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa kadar birbirinden farklı 14 branşta zengin içeriklere sahip eğitimlerin verileceği spor okullarının 2’nci Bahar Dönemi kayıtlarını almaya devam ediyor. 2’nci Bahar Dönemi Spor Okulları eğitimleri 2 Mayıs’ta başlayıp 4 Haziran’da sona erecek şekilde planlandı.