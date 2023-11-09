Kayseri Büyükşehir Atlı Cirit'e ev sahipliği yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimde kente kazandırdığı yüksek standartlı tam donanımlı tesislerle ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ‘2024 Avrupa Spor Şehri’ ünvanına yakışır şekilde yeni organizasyonlarla kenti sporun merkezi yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 2023 Hasan Sarol Sezonu Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları’na ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’ye kazandırarak ata sporlarına hayat verdiği Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Okçuluk Tesisi’nde düzenlenecek Atlı Cirit 1. Lig D Grubu Müsabakaları 10-12 Kasım günleri 10.00-16.00 saatleri arasında büyük bir heyecana sahne olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek müsabakaları Kayserili sporseverler ücretsiz şekilde takip edebilecek.