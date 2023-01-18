Kavaklı sahilindeki spor sahaları yenilendi

Kocaeli’ye çok sayıda spor sahası kazandıran Büyükşehir, Kavaklı sahilindeki spor sahalarını yenileyerek hizmete sunduKOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde yeni spor sahaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çeşitli nedenlerle yıpranan alanlarda da bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Büyükşehir, bu kapsamda Gölcük Kavaklı sahilinde bulunan spor alanlarının zeminlerini yenilerken aynı zamanda tel imalatlarını gerçekleştirdi. Yenileme çalışmaları kapsamında 2 adet tenis, 1 adet basketbol ve 1 adet de voleybol sahası estetik görünüme kavuşturuldu.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Gölcük Kavaklı sahili spor sahalarının yapım işi kapsamında spor tesislerinin hali hazırda bulunan beton zeminleri revize edildi. Asfalt imalatı yapılan sahalar akrilik boya ile yenilendi. Dört adet tesisin mevcuttaki kafes telleri sökülerek profil direk eksikleri tamamlandı. Boyanan kafesler yenilenirken yeni kafes tel imalatı ile çepeçevre imalat tamamlandı. Voleybol, tenis ve basketbol sahasının pota direkleri, file direkleri ve filelerinin tamamı sökülerek yenileriyle değiştirildi.