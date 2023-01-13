Kaş Ova Kapalı Spor Salonu tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş’ın Ova Mahallesi’ne 21 milyon 500 bin lira yatırım bedeli ile kazandırdığı Ova Spor Salonu Projesi tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, Kaş ilçesine bağlı Ova Mahallesi’ne uluslararası standartlara uygun olarak inşa ettiği kapalı spor salonu projesini tamamladı. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Ova Kapalı Spor Salonu 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip. 330 kişilik teleskobik tribüne sahip salonda basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları yapılabilecek. Bölgede yaşayan gençler salonu çok beğendiklerini ifade ederek Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Yerel Ve Ulusal Müsabakalar Yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaş İlçe Hizmet Birimi Müdürü Devrim Ünlü, “Ova Mahallemize ulusal ve yerel müsabakaların yapılabileceği çok modern, Avrupa standartlarında bir tesis kazandırıldı. Daha önce bölgede yaşayan gençlerimiz spor aktiviteleri yapmak için ilçe merkezine gitmek durumundaydı” dedi.

Muhittin Böcek'e Teşekkür

Ova Mahalle Muhtarı Mustafa Demirhan, Kaş merkeze uzaklıklarının 40 kilometre olduğunu belirterek, “Çocuklarımız spor aktivitesi yapabilmesi için Kaş merkeze gitmek zorundaydı. Bu spor salonu sadece Ova Mahallesi’ne değil Yeşilköy ve Kınık Mahallelerine de hizmet edecek. Bu önemli proje için Muhittin Başkanımıza teşekkür ederim. Gençlerimiz, çocuklarımız çok mutlu oldu” diye konuştu.

21.5 Milyon TL Harcandı

21 milyon 500 bin lira yatırım bedeli ile Kaş’ın Ova Mahallesi’ne kazandırılan kapalı spor salonunun zemin katında değişik ebatlarda 4 adet soyunma odası mevcut. Aynı zamanda bu katta seyircilerin kullanabileceği bir kafeterya ve tuvaletler bulunuyor. Üst katta ise 6 adet ofis, 1 adet hakem odası, tuvaletler ve personelin kullanabileceği mutfak yer alıyor. Ayrıca proje kapsamında yapıyı besleyecek trafo ve jeneratör mevcut. Son olarak açık alanda ise 60 araçlık otopark bulunuyor.