Karting şampiyonası 3. ayak tamamlandı
MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Körfez’de gerçekleştirildi.KOCAEL İ(İGFA) - MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Micro, mini, junior, senior ve master kategorilerde gerçekleştirilen yarışta 63 sporcu kürsü için mücadele etti.
2 GÜN YARIŞ
Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından ICRYPEX ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, hafta sonu TOSFED Körfez Pisti'nde yapıldı. 2 gün süren yarışların ilk gününde serbest ve resmi antrenmanlar ve sıralama turları yapıldı.
5 KATEGORİ
İkinci gün ise Micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde üçer yarış gerçekleştirildi. 63 sporcu kürsü için mücadele ettiği yarışlarda dereceler şöyle;
Micro kategorisi
1- Doruk Sırnaç
2- Guido Ebergenyi
3- Osman Selim Köse
Mini kategorisi
1- Can Özler
2- Rüzgar Evci
3- Ali Fuat Miras
Junior kategorisi
1- Yağız Tekşan
2- Zekai Hakkı Dorum
3- Leyla Sulyak
Senior kategorisi
1- Kerim Sulyak
2- Gün Taşdelen
3- Berkay Besler
Master kategorisi
1- Murathan Gür
2- Mehmet Çınar
3- İlyas Vurgeç
Kadınlarda junior kategorisi
1- Leyla Sulyak
2- Ayşe Çebi
3- Nisan Kalkavan
Senior kadınlarda
1- Sena Savaşer
2- Zeynep Çukurova
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Pendikspor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0