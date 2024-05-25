Karting ikinci ayak Tuzla’da

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası, 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Tuzla Karting Park Pisti’nde düzenlenecek 2. ayak yarışlarıyla devam edecek.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX, MOTUL ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen ve Micro, Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinden oluşan organizasyona, tüm kategorilerde 63 sporcu mücadele edecek.

Yarışlar 25 Mayıs Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 11.45, günün ilk yarışı 14.00’de başlayacak. 26 Mayıs Pazar günü ise saat 10.30’ta başlayacak yarışlar, 18.15’deki ödül töreniyle sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içinde yer alan Tuzla Karting Park pistinde yapılacak organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.