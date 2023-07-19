Karting heyecanı Körfez’e taşınıyor

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayağı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA)- ICRYPEX ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarış koşulacak.

22 Temmuz Cumartesi günü 09.30-12.00 saatleri arası serbest ve resmi antrenmanlar ile başlayacak organizasyonun ilk gününde, 13.30-14.50 saatleri arası sıralama turları ve 15.00’ten itibaren de tüm kategorilerde ilk yarışlar gerçekleştirilecek.

23 Temmuz Pazar sabahı 10.50-13.15 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve saat 17.20’deki ödül töreninde, kategorilerinde ilk 3 dereceyi paylaşan sporculara ödülleri verilecek.