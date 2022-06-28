Kartepe'de Off-Road nefes kesti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi’nin desteklediği "Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’’ aksiyon dolu görüntülere sahne olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi’nin desteklediği, Kartepe Off-Road Doğa Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen “Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği” Suadiye Odun Deposu Meydanı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren şenlikler birbirinden heyecanlı gösterilerle izleyenlere aksiyon dolu anlar yaşattı.

Şenlikte sporcular, iki gün boyunca kamp alanında doğanın ve kamp ateşinin tadını çıkarırken performansı yüksek araçlarla yapılan extrem gösterileri izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Yarışların haricinde çocuklar için şişme oyun grupları, langırt gibi oyunlar ile etkinlik alanları kuruldu.

Doğa sporlarının kalbi, spor kenti Kocaeli’nde en yüksek offroad aracı ile parkuru deneyimi dikkat çekti.

Modifiye araçların güzellik yarışması, motocross gösterileri ve gün sonunda gerçekleşen konserle ilk gün tamamlandı.

Kartepe Off-Road ve Doğa Şenliği’nde adrenalin tutkunları Erkekler S-1,S-2,S-3,S-4; Bayanlar kategorisi, Genel Klasman ve Extrem S-1,S-2 kategorisi’nde mücadele eden sporculardan Genel Klasman ve Extrem S-1’de birinci Osman Öztaş olurken, ikinci Selahattin Seçgin, üçüncü olarak ise Batuhan Özkan dereceye girdi.

S-2’de birinciliği Necmi Balaban alırken ikinci Halit Çakır ve üçüncü Yakup Demirelli oldu.

Bayanlar kategorisinde birinci Seçil Kırço, ikinci Yeşim Yaraş, üçüncü ise Berrak Erol oldu. 8 kategoride yapılan mücadeleler sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.