Karatenin kalbi Ordu'da atıyor

Ordu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Stil Şampiyonası devam ediyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi girişimleri ile Ordu, önemli müsabakalara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Türkiye Kyokushin Karate Stil Şampiyonası 16 ilden 55 kulüp ve 1000 sporcu ile devam ederken şampiyona için resmi açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Törene, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Genel Koordinatör Erkan Taşbaşı, Karate İl Temsilci Ömür Kaşyol, protokol üyeleri, antrenörler, sporcular ve seyirciler katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “ORDU’MUZ EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR”

Şampiyonanın resmi açılış seremonisinde katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sporcu ve antrenörle bir araya geldi. Başkan Güler, burada yaptığı konuşmada spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini söyledi.

Ordu’nun spor organizasyonları konusunda son dönemde ön plana çıktığını aktaran Başkan Güler, “Ordu olarak mutlu günlerimizden bir tanesi daha yaşıyoruz. Burada 1000’in üzerinde sporcu ve antrenör kardeşimizi ağırlıyoruz. 2023 ile birlikte Türkiye ikinci yüzyıla başladı. İnşallah bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bu şampiyona da 16 ilden 55 kulüp Ordu’da müsabakalara katılıyor. Bu turnuvaya katılan seyircilerimizin içerisinde de gelecekte yeni sporcular çıkacak. Hem karate hem de diğer spor dalları ile Türkiye’yi spor alanında zirveye taşıyacağız. Ayrıca Ordu ferdi sporlarda çok başarılı. Bunu yaygınlaşması en büyük arzumuz. Buraya katılan sporcularımız yalnızca sportif açıdan değil şehrimizin turizm elçileri de olacaklar. Bu vesileyle şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KARATE FEDERASYONU BAŞKANI UĞUZ’DAN TEŞEKKÜR

Seremonide konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz’da Ordu’nun çok güzel bir ev sahipliği yaptığına vurgu yaptı. Bir önceki şampiyonanın üç katı fazla bir katılımla bu şampiyonayı icra ettiklerini belirten Uğuz, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

GÖSTERİLER NEFES KESTİ

Şampiyona, Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının verdiği konserin ardından nefes kesen gösteriler ve birçok kategorideki müsabakalarla devam etti. Bazı kategorilerde dereceye girenlere ise madalyalarını Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler takdim etti.