Karatenin kalbi Konya’da atıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde devam eden Dünya Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’na katılan ülkelerin federasyon yöneticileri ve antrenörler Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği programda bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Dünya Karate Federasyonu Başkanı Antonio Espinos ve Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz’un da katıldığı programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, 2023 Dünya Spor Başkenti olarak dünyanın birçok yerinden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Sporcu kardeşlerimiz sporun kardeşlik olduğunu, sevgi ve hoşgörü şehri Konya’dan tüm dünyaya göstermeye devam ediyorlar.” dedi.KONYA (İGFA) - Birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyona ev sahipliği yapan Konya’da, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası’nda dünyanın birçok ülkesinden sporcular yarışıyor.

Şampiyonada mücadele eden ülkelerin federasyon yetkilileri ve antrenörler, Tantavi Kültür Merkezi’nde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği programda buluştu.

Burada konuşan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konya’da vaktinizin güzel geçmesini temenni ederim. Bu vesileyle Konya’nın 2023 Dünya Spor Başkenti olduğunu ifade ederim. Dolayısıyla burada çok daha fazla organizasyon yapacağımıza inanıyorum. Birlikte olmak dileğiyle katılımınız için çok teşekkür ederim.” Dedi.

“BU ŞAMPİYONA BİR TECRÜBE PAYLAŞIMI”

Dünya Karate Federasyonu (WKF) Başkanı Antonio Espinos, Konya’da gerçekleştirilen şampiyonanın önemine değinerek, bunun spor federasyonlarının kalkınması için çok gerekli olduğuna işaret etti. Espinos, “Bizim aramızda paylaşabileceğimiz o kadar güzel tecrübeler var ki… Onları paylaşmazsak zaten ilerleme kaydedemeyiz. Bu toplanmalar aslında çok faydalı olacak ve federasyonumuzun hızlı gelişmesini sağlayacak. İlk defa bu tip etkinliklere gelenler anlayacaklar zaten. Eve gittiklerinde ülkelerindeki sporun gelişmesi konusunda çok daha iyi olacaklar. Bu büyüklükte bir toplantı, buradaki bütün federasyondaki herkesin birbirini daha iyi anlamasını sağlayacak. Arslan Başkan’a ve Türkiye Karate Federasyonu’na çok teşekkür ediyorum. Bize bu kadar emek verdiniz, bu kadar büyük bir organizasyon yaptınız. Mükemmel oldu.” Şeklinde konuştu.

“KARATENİN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ BAMBAŞKA”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, gerçekleştirilen şampiyonanın mutluluk verici olduğuna dikkat çekerek, “Misafirlerimiz gayet mutlular, huzurlular. Güzel bir şampiyona yapılıyor. Hem Gençlik Spor Bakanlığı’nın üst düzey yöneticisi olarak hem de bir Konyalı olarak bundan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.” İfadelerini kullandı.

“REKABET, BİRLİK VE BERABERLİKLE BULUŞTU”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş ise, sporun, birleştirici gücüyle tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ve huzurun tesisinde çok önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bu vesileyle 2023 Dünya Spor Başkenti olarak dünyanın birçok yerinden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Uzbaş, “Bu şampiyonada olduğu gibi dünyanın birçok yerinden gelen sporcular, dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun sadece spor paydasında buluşarak farklı coğrafyaların ve farklı ülkelerin arasındaki bağı kuvvetlendirmeye vesile oluyor. Konya, son dönemde güçlü spor altyapısıyla ve yükselen potansiyeliyle sporda çok önemli bir seviyeye ulaştı. Ağustos ayında Konya olarak İslam dünyasının en büyük spor organizasyonu olan 5. İslami Dayanışma Oyunları’na başarıyla ev sahipliği yaptık. Bugün Konya olarak Dünya Ümit, Genç ve U-21 Karate Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 39 milli sporcumuzun da yer aldığı bu şampiyona esnasında sporcu kardeşlerimiz, rekabetle birlikte birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve hoşgörünün en güzel örneklerini sergiliyorlar. Sporun kardeşlik olduğunu, sevgi ve hoşgörü şehri Konya’dan tüm dünyaya göstermeye devam ediyorlar. Ben şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, Konya’dan güzel hatıralarla ayrılmalarını temenni ediyorum. “ dedi.