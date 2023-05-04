Karatede Çayırova'ya büyük gurur

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) karate takımı sporcularından Ahmet Tuğra Güney, Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli takım seçmelerinde Türkiye 2.si olarak milli takıma girmeye hak kazandı. Başarılı sporcu 26-28 Mayıs tarihleri arasında Karadağ’da düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

KOCAELİ (İGFA) - 25-30 Nisan tarihleri arasında Denizli'de yapılan Türkiye Karate Şampiyonası ve Milli takım seçmeleri tamamlandı. 59 ilden 3500 sporcunun katıldığı şampiyona nefes kesen maçlara sahne oldu.

2010 doğumlu ÇESK karate sporcusu Ahmet Tuğra Güney 40 kg erkekler kategorisinde tatamiye çıktı. Genç sporcu Türkiye 2.si unvanı ile şampiyonayı tamamlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek sporcu Karadağ’ın Bar kentinde gerçekleşecek Balkan Karate Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Karate Şampiyonası’nda bir diğer başarı 30 kg kızlar kategorisinde mücadele eden ÇESK sporcusu Damla Ada Gürsu’dan geldi. 2013 doğumlu sporcu şampiyonada 6 kez tatamiye çıktı. Başarılı sporcu 6 maç sonunda gösterdiği başarıyla şampiyonada Türkiye 5.si oldu.