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Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgârı
SPOR 26.11.2022, 19:00
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un başarılı milli karatecileri Endonezya’nın Jakarta kentinde yapılan Karate1 Seri A müsabakalarından madalyayla döndü.KOCAELİ (İGFA) - 65 ülkeden 665 sporcunun katıldığı şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Kağıtsporlu 3 sporcu milli takım adına mücadele etti.
55 kilogramda Gülsen Demirtürk, Alman rakibini yenerek bronz madalya; 75 kilogramda Enes Bulut, Ukraynalı rakibini yenerek bronz madalya kazanıp kürsüde yer aldı. 67 kilogramda mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Ekrem Altuner Yılmaz, Japon rakibine bronz madalya maçında yenilerek turnuvayı 5. Sırada tamamladı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|33
|2. Rizespor
|14
|25
|3. Boluspor
|14
|25
|4. Pendikspor
|13
|24
|5. Keçiörengücü
|13
|24
|6. Samsunspor
|13
|23
|7. Bodrumspor
|14
|22
|8. Manisa FK
|13
|20
|9. Sakaryaspor
|15
|19
|10. Altay
|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|14
|16
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|15
|11
|18. Gençlerbirliği
|14
|7
|19. Denizlispor
|14
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4
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