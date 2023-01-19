Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızları Yunanistan’da Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızları dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından olan Seri A Şampiyonasında Atina’da Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

74 ülkeden 1116 sporcunun katıldığı Karate1 Seri A Yunanistan’ın başkentinde Atina şehrinde yapıldı. Türkiye Karate Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor’un milli sporcuları şampiyonadan madalyalar ile döndü.

İKİ BRONZ MADALYA

Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Ömer Abdurrahim Özer 67 kilogramda, Mert Halıcı ise 60 kilogramda mücadele etti. Başarılı sporcular şampiyonadaki zorlu rakiplerine karşı ter döktü. Tatamide elde ettikleri başarılı sonuçlar ile milli sporcular şampiyonadan 2 bronz madalyayla ayrıldı.