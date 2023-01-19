Karate Seri A’da Kağıtspor rüzgârı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızları Yunanistan’da Ay Yıldızlı bayrağı dalgalandırdıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli yıldızları dünyanın en prestijli karate organizasyonlarından olan Seri A Şampiyonasında Atina’da Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.
74 ülkeden 1116 sporcunun katıldığı Karate1 Seri A Yunanistan’ın başkentinde Atina şehrinde yapıldı. Türkiye Karate Milli Takım adına tatamiye çıkan Büyükşehir Kağıtspor’un milli sporcuları şampiyonadan madalyalar ile döndü.
İKİ BRONZ MADALYA
Şampiyonada mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Ömer Abdurrahim Özer 67 kilogramda, Mert Halıcı ise 60 kilogramda mücadele etti. Başarılı sporcular şampiyonadaki zorlu rakiplerine karşı ter döktü. Tatamide elde ettikleri başarılı sonuçlar ile milli sporcular şampiyonadan 2 bronz madalyayla ayrıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. M. United
|19
|39
|4. Newcastle
|19
|38
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5