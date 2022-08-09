Karamürsel’de kulaçlar milli takım için atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile TYF Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri Ve Türkiye Şampiyonası, Karamürsel’de yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Karamürsel Altınkemer Halk Plajı’nda yaklaşık 500 sporcu katılımıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Açık Su Yüzme Yarışları ile TYF Açık Su Yüzme Milli Takım Seçmeleri Ve Türkiye Şampiyonası yapıldı.

Çekişmeli anlara sahne olan şampiyona ve seçmelere spor seveler de ilgi gösterdi.

Etkinlik sonunda Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girenler ve milli takıma seçilen sporcular belirlendi. Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın halka açık bölümü de yoğun ilgi gördü.

DERECEYE GİRENLERE MADALYALARI VERİLDİ

TYF Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın startını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak verdi. Başkan Vekili Çakmak’ın verdiği start ile denize atlayan sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonasının yanı sıra milli takım seçmeleri ve yarışmanın halka açık bölümünde dereceye girenler ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı. Yarışmalarda ilk üç derece alan sporculara madalya ve sürpriz hediyeler verildi. Yarışmalara katılan tüm sporculara anı madalyasının yanı sıra

çanta, tişört, şapka, bone ve havlu verildi, su, meyve ve kumanya ikramı yapıldı.