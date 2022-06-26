Karakucak güreşleri nefes kesti

Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası, Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde Dereköy Mahallesi Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı’nda düzenlendi.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Kahramanmaraşlı milli güreşçimiz Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nun adının verildiği Şeref Eroğlu Güreş Er Meydanı’nında düzenlenen şampiyonaya Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Jandarma Komutanı Alb. Mustafa Özdurhan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sporcular ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Karakucak Türkiye Şampiyonasına, 44 ilden 500’e yakın güreşçi katıldı. Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi gösterdiği güreş şampiyonası, tüm kategori ve sıkletlerde yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Vali Coşkun ve protokol üyeleri, dereceye giren pehlivanlara ödüllerini vererek tebrik ettiler.