Kar motorlarının sesi Erciyes'te yankılandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Motosiklet Federasyonu iş birliğinde ilk kez Türkiye’de Erciyes’te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası, büyük bir mücadeleye sahne oldu.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Erciyes dünya çapında tanınan kar motosikleti ustalarının mücadelesine sahne olan şampiyonada adrenalin rüzgârları Erciyes’ten esti.

Uluslararası Motosporları Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılacak İSTİKBAL SNX Türkiye, Erciyes Kayak Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılıyor. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye, Bellona, Boyteks, HES Kablo ve RHG Enertürk Enerji, ANLAS, İzeltaş, ECC Tur, Power App, Radisson Blu Mountain Erciyes ve Volta’nın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Dünya kar motosikletinin şampiyonlarının start aldığı İstikbal SNX Türkiye, Amerika kıtasında CBS Sport, Avrupa’da Sport TV Network, Asya ve Güney Amerika’da FOX Sport, Türkiye’de ise TRT SPOR’da yayınlandı.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk etabı olan Türkiye etabının ardından 14 Nisan’da Finlandiya, 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacak.

Türkiye etabında 6 kez şampiyon olan Adam Renheim, 4 kez şampiyon olan Jesse Kirchmeyer, geçtiğimiz yılın şampiyonu Aki Pihlaja, eski şampiyonlardan Bacher Elias ile birlikte Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan yarıştı.

9 Mart Pazar günü, final öncesi ısınma turu ve her biri 15 dakika ve extra 1 tur olacak iki final yarışının ardından SNX Türkiye Ödül Töreni ve Basın Toplantısı ile sona erecek.