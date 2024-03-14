Kar kaplanları sezona Kayseri'de başladı

Dünya Snowcross Şampiyonası’nın ilk etabı İstikbal SNX TÜRKİYE ile ErciyesCup ve KışFest 70 bin sporseverin katılımıyla Erciyes’te gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA)- Dünyanın en iyi kar motosikleti yarışçılarını bir araya getiren yarış Türkiye ve dünyadan büyük ilgi gördü.

Dünyanın birçok yerinden ve Türkiye’den televizyon kanalı, gazete, radyo, dergi, haber sitesi ve influencer büyük ilgi gösterdi. 8-10 Mart tarihlerinde Türkiye’nin motosiklet ve ATV yarışçıları da ErciyesCup için ter döktü.

Aynı anda yapılan Erciyes KışFest hem izleyicilerden hem de Erciyes’e gelen kayak tatilcilerinin vazgeçilmezi oldu.

Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşti. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) ve Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun (TMF) organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, SASAD destekleriyle yapılan İstikbal SNX TÜRKİYE, Bellona, Boyteks, HES Kablo ve RHG Enertürk Enerji, ANLAS, İzeltaş, ECC Tur, Power App, Radisson Blu Mountain Erciyes ve Volta’nın sponsorluğunda gerçekleştirildi.

İstikbal SNX TÜRKİYE’yi Norveçli Magnus Reiten kazanarak şampiyonada sürpriz yaparken, yarışın ikincisi birçok otoritenin favorilerinden ABD’li Jesse Kirchmeyer ikinci olurken, sağ omzu çıkmasına rağmen Avusturya’dan Elias Bacher mücadeleyi üçüncülükle tamamladı.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk ayağında dünyanın en iyi snowcrossçularıyla birlikte Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan da yarışarak adlarını tarihe geçirdiler.

Türkiye etabının ardından şampiyonanın 14 Nisan’da Finlandiya, 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacağı öğrenildi.