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Kano yarışları nefes kesti

SPOR 09.06.2023, 10:30
Kano yarışları nefes kesti

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Eskişehir’de düzenlenen “Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları” büyük heyecana sahne oldu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı,  Durgunsu Kano Türkiye Kupası mücadeleleri nefesleri kesti.

Büyükşehir Belediyesi Sarısungur Göleti’nde yapılan yarışlarda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 29 takımdan 283 sporcu yarıştı. Yarışların final etabı öncesi olan ikinci gün yarışlarında çok sayıda kategoride birincilik elde eden sporcular belirlendi. Büyükler ve U23 Erkek C1 500 ve 200 metre kategorilerinde Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Mehmet Ali Duman yarışları birincilikle tamamladı. Duman’a birincilik madalyasını ESKİ Genel Müdürü ve Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özen ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy takdim etti.

Yarışların son gününde ise final heyecanı yaşandı. Büyük bir mücadelenin yaşandığı finallerde dereceye giren sporculara madalyalarını ve kulüplere kupalarını; Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürü ve Türkiye Kano Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ve protokol üyeleri verdi.

Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarına katılan sporcular Eskişehir’i ve parkuru çok beğendiklerini ifade ederek “Bizlere 3 gün boyunca her türlü imkânı sağlayan ve ev sahipliği yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dediler.

Tören sonrası günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

KUPADA DERECEYE GİREN KULÜPLER:

BÜYÜK ERKEKLER:

1.SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB.

2.ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

3.KÖYCEĞİZ SPOR KULÜBÜ

BÜYÜK KADIN

1.RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

2.ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

3.OLİMPİK UMUTLAR SK.

GENÇ ERKEK

1.ŞİŞECAM SPOR KULÜBÜ

2.BOZOVA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

3.SAKARYA BB. SPOR KULÜBÜ

GENÇ KADIN

1.GÜNDOĞDU SU SPORLARI KULÜBÜ

2.BURSA BB. SPOR KULÜBÜ

3.BOZOVA SPOR KULÜBÜ

YILDIZ ERKEK

1.ÇARŞAMBA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

2.BURSA BB. SPOR KULÜBÜ

3.İZNİK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

YILDIZ KADIN

1.RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ

2.ADANA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

3.BOZOVA SPOR KULÜBÜ

MİNİK ERKEK

1.ÇARŞAMBA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

2.GÜNDOĞDU SU SPORLARI KULÜBÜ

3.BURSA BB. SPOR KULÜBÜ

MİNİK KADIN

1.SARIÇAM BELEDİYE SPOR K. DERNEĞİ

2.ŞİŞECAM SPOR K.

3.AYVACIK BELEDİYE SPOR K.

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