Kano Türkiye Şampiyonası nefesleri kesti

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle Eskişehir’de düzenlenen “Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası” büyük heyecana sahne oldu. Nefesleri kesen yarışlar sonrası dereceye giren takımlar ve sporcular ödüllerini düzenlenen törenle aldılar.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kano Federasyonu 2022 programında yer alan Eskişehir Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, “Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler, Mini Minikler Erkek ve Kadın” kategorilerinde 1000, 500 ve 200 metre yarışları ile tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca’da hayata geçirilen ve olimpik kano parkuru ve otomatik çıkış sisteminin de bulunduğu Sarısungur Göleti’ndeki şampiyonada 14 ilden 29 kulüp ve 265 sporcu madalya mücadelesi verdi.

3 gün boyunca kıyasıya mücadelelere sahne olan şampiyona için Sarısungur Göleti’ne düzenlenen otobüs ring seferleriyle ve özel araçlarıyla gelen Eskişehirliler de bu özel heyecanı yakından takip ettiler.

Şampiyonada 1. gün 1000 metre eleme ve final yarışları ile tamamlanırken, 2. gün 500 metre eleme ve final yarışları, 3. gün 200 metre eleme ve final yarışları gerçekleştirildi.

Büyük mücadeleye sahne olan yarışlar sonrası şampiyonluğa ulaşan sporcular ve takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Türkiye Şampiyonasında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Ali Duman C1 kategorisinde 200 metre ve 500 metrede şampiyonluğa ulaştı. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü takım halinde de büyük erkekler kategorisinde Türkiye 2’nciliği elde etti.

arışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını ve kulüplere kupalarını; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Önder, Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Oğuzhan Özen, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Türkiye Kano Federasyonu yetkilileri ve protokol üyeleri verdi.

Yarışlara katılan sporcular kendilerine ev sahipliği yaptığı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Gerek tesisler gerekse yarış öncesi ve sonrası, her şeyi ile mükemmel bir şampiyona yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve organizasyonda emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” dediler.