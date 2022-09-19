Kanada'dan TFF'ya transfer
Kanada merkezli World17 Group ve Nanook FC Academy yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Türkiye’nin yurtdışında markalaşması alanında yıllardır hizmet veren Adam Garipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu’nda göreve başladı.İSTANBUL (İGFA) - Sporda markalaşma sloganı ile yola çıkan, Göztepe ve Hatayspor’un yurtdışı temsilciliklerini kuran ve Nanook FC akademiyi bu sene Hatay'da kampa getiren Adam Garipoğlu’nun şimdi hedefinde tüm Türk futbolu var.
“Birşeyler yapmaya çalışan, yenilik getirmeye and içmiş harika bir yönetim kurulumuz, ve kurullarımız var, güzel gelişmeler an meselesi” diyen Adam Garipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun vizyonunun çok farklı yerlere ulaştığını belirtti.
Güçlü stratejiler ile güçlü birliktelikler kurmayı hedefleyen Adam Garipoğlu, ilerleyen günlerde adından sıkça söz ettireceğe benziyor.
|İmsak
|05:15
|Güneş
|06:41
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:15
|Yatsı
|20:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1