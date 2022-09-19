Kanada'dan TFF'ya transfer

Kanada merkezli World17 Group ve Nanook FC Academy yönetim kurulu başkanlığını yürüten ve Türkiye’nin yurtdışında markalaşması alanında yıllardır hizmet veren Adam Garipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu’nda göreve başladı.İSTANBUL (İGFA) - Sporda markalaşma sloganı ile yola çıkan, Göztepe ve Hatayspor’un yurtdışı temsilciliklerini kuran ve Nanook FC akademiyi bu sene Hatay'da kampa getiren Adam Garipoğlu’nun şimdi hedefinde tüm Türk futbolu var.

“Birşeyler yapmaya çalışan, yenilik getirmeye and içmiş harika bir yönetim kurulumuz, ve kurullarımız var, güzel gelişmeler an meselesi” diyen Adam Garipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun vizyonunun çok farklı yerlere ulaştığını belirtti.

Güçlü stratejiler ile güçlü birliktelikler kurmayı hedefleyen Adam Garipoğlu, ilerleyen günlerde adından sıkça söz ettireceğe benziyor.