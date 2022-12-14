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Kahramanmaraş’ta 'Güreş Çalıştayı' düzenlendi

SPOR 14.12.2022, 17:20
Kahramanmaraş’ta 'Güreş Çalıştayı' düzenlendi

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Kahramanmaraş’ta düzenlenen Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Kuşak Güreşleri Çalıştayı düzenlendi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta iki gün sürecek çalıştaya Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahin Hopur ile federasyon yönetim kurulu üyeleri, Avrupa ve Dünya Olimpiyat Şampiyonları Mehmet Esenceli, Harun Doğan, Sebahattin Öztürk, Arif Kama, Ayhan Taşkın, Merkez Hakem Kurulları ve Federasyon diğer kurulları, başpehlivanlar, güreşçiler ve cazgırlar katıldı.

Çalıştayda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Yardımcısı Şahin Hopur, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli birer selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş yapmış olduğu konuşmada, Kahramanmaraş’ta güzel bir ortamda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Federasyon olarak Yağlı Güreş çalıştayını yaptık. Yağlı Güreş çalıştayında gerçekten Türkiye yağlı güreşini yeniden yapılandıracak ve gerçekten herkesi çok heyecanlandıran bütün dengeleri sarsacak bir takım kararlar aldık. Bugün de burada Karakucak, Şalvar, Aşırtmalı Aba, Kapışmalı Aba, Kuşak Güreşleri ile ilgili sorunları hep beraber inşallah bugün tartışacağız. Artık geleneksel güreşler eskisinden çok daha farklı olacak. Herkesin sesini dinleyeceğiz. Herkesin düşüncelerini dinleyeceğiz. Ve sizin düşünceleriniz bizlere ışık olacak arkadaşlar. O yüzden bu toplantıyı yapıyoruz. Kesinlikle yani dostlar alışverişte görsün amacıyla yapılmış bir toplantı değil bu" diye konuştu.

Program selamlama konuşmaları ardından panel ve soru cevapla devam etti.

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