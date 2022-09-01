Kahramanmaraşspor'un isim sponsoru belli oldu

Kahramanmaraşspor’un yeni ismi "Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor" oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden ve Kahramanmaraş’ın profesyonel takımı olan Kahramanmaraşspor’un yeni sezonda isim sponsoru belli oldu.

Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan, kulüp binasında düzenlediği toplantıyla takımın 2022-2023 futbol sezonunda isim sponsorunun 'Yardımcıoğlu Sigorta' olduğunu açıkladı.

Başkan Ceyhan, Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu ve kardeşi Muhammet Ali Yardımcıoğlu’nun iştirak şirketi olan Yardımcıoğlu Sigorta'nın Kahramanmaraşspor'a desteğinden ötürü teşekkür etti. "Bu sezon inşallah Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor olarak ligde maçlarımıza çıkacağız" diyen Ceyhan, "Kıtlıkta verilen lokma unutulmaz derler. Bu buradan Mahmut Yardımcıoğlu nezdinde Kahramanmaraşspor’a destek veren, gönül veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş’ta kentin takımına sahip çıkacak binlerce iş insanının olduğunu belirten Yardımcıoğlu Sigorta iştirakçisi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, takımın iş dünyasından yeteri kadar destek görmediğini ifade ederek iş insanlarına sitem etti.

"GÖNÜL 'MARAŞ BURMASI' TAKMAK İSTERDİ!"

"Biz, bu şehirde ekonomi alanında seviyeleri tavan yapmış insanların milyonda 1’i bile değiliz. O yüzden bu iş bize düşmemeliydi" diyen Yardımcıoğlu, "Bu iş bize gelinceye kadar dünya markası olmuş gıda işletmeleri var. Tekstilde dünyanın dört bir tarafına iplik satan, kumaş satan, konfeksiyon satan, işletmeler var. Gönül isterdi ki bu işletmeler şehrimizin takımı olan Kahramanmaraşspor’a sponsor olsun; ismiyle, markasıyla Kahramanmaraşspor’un adının önünde bulunsun. Fatih Başkan dedi ki; düğün var. Biz de urup altınımızı alıp gedik. Hikâye bundan ibaret. Gönül isterdi ki çeyrek, yarım, tam altın alalım, gönül isterdi ki Maraş Burması takalım! Ama elimizden gelen ancak urup altın takmak. Şehrimizin büyükleri dediğimiz insanlar, şehrimizin abisi dediğimiz insanlar, kimse bunlar, bu arkadaşlar bu takımımıza destek olmalıydı. Bu takım Erivanspor değil, Ermenistanspor değil. Bu takım Kahramanmaraşspor!” diye konuştu.