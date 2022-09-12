Kahramanmaraşlı milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Belgrad'ta devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kahramanmaraşlı milli sporcu Burhan Akbudak, Özbekistanlı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraşlı milli güreşçi Burhan Akbudak'ın şampiyonluğunu Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Hemşehrisinin şampiyonluğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Aydın, "Belgrad’ta devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda mindere çıkan milli sporcumuz Burhan Akbudak final müsabakasında Özbekistanlı Jalgasbey Berdimuratov’u (7-6) yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kendisini Tebrik Ediyorum" ifadelerini kullandı.