Son Dakika

Kahramanmaraşlı milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

SPOR 12.09.2022, 22:24
Kahramanmaraşlı milli güreşçi dünya şampiyonu oldu

Belgrad'ta devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kahramanmaraşlı milli sporcu Burhan Akbudak, Özbekistanlı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraşlı milli güreşçi Burhan Akbudak'ın şampiyonluğunu Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Hemşehrisinin şampiyonluğuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Aydın, "Belgrad’ta devam eden Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda 82 kilogramda mindere çıkan milli sporcumuz Burhan Akbudak final müsabakasında Özbekistanlı Jalgasbey Berdimuratov’u (7-6) yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Kendisini Tebrik Ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2022
İmsak 05:07
Güneş 06:34
Öğle 13:06
İkindi 16:38
Akşam 19:27
Yatsı 20:48
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Galatasaray 6 13
5. Gaziantep FK 6 11
6. Adana Demirspor 6 11
7. Trabzonspor 6 11
8. Fenerbahçe 5 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Villarreal 5 10
5. Athletic Bilbao 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Osasuna 5 10
8. Girona 5 7
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Celta Vigo 5 7
11. Real Sociedad 5 7
12. Valencia 5 6
13. Mallorca 5 5
14. Almeria 5 5
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 5 4
19. Elche 5 1
20. Cadiz 5 0