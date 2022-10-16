Kahramanmaraş İstiklal Spor'un hedefi şampiyonluk

Kahramanmaraş İstiklal Spor, Malatya İdmanyurdu karşısında kendi sahasında galip geldi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2’inci grupta Kahramanmaraş’ı temsil eden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü galibiyet serisini sürdürmeye devam ediyor.

2022-2023 sezonunun üçüncü maçında Merkez 1 Spor Kompleksi'nde Malatya İdmanyurdu ile karşılaşan kırmızı beyazlar, ikinci yarıda kaydedilen tek golle sahadan galip gelerek ayrıldı.

Kulübün başarılı sporcusu Hakan Doğan tarafından 88’inci dakikada kaydedilen gol Kahramanmaraş İstiklal Spor’un hanesine zaferi yazdı.